第十一輪BNT「先撥38萬劑給第十輪」　校園缺口減少年齡望下放

記者嚴云岑／台北報導

BNT疫苗累積到貨305萬劑，指揮中心昨臨時宣布第十輪疫苗加開BNT，第九類族群全納入，也讓不少青壯年族群期待第十一輪能打到。指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，第十一輪預計提供的54萬劑，已先撥了38萬劑到第十輪，加上校園接種缺口也從原本的30萬人縮減為17萬人，的確有多一些疫苗可做分配，至於第十一輪年齡是否會下調，會再精算後做最終確認。

指揮中心昨宣布第十輪加開BNT第一劑，9/29以前完成意願登記的第九類對象全都打得到，64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群也符合接種對象，共有38萬人可以在第十輪打到。

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陳時中昨表示，第十輪加開的BNT自10/4上午10時至10/5下午4時開放預約，10/7至10/14接種，但今（2）日又在開打期程上做了修改，為避免影響部分縣市量能調度，全面提前至10/6接種。

莊人祥說明，第十輪只是把第十一輪其中的54萬劑，前天到貨的那批，撥了38萬到第十輪，等於對象往前移。他說，因為校園接種缺口從預估30萬變成17萬左右，可能有多一些，第十一輪年齡會不會往下調，精算後在做確認。

第十輪同時也開放AZ第二劑與高端第二劑，前者為7/22前接種第一劑的50~64歲民眾，後者為9/8前接種第一劑高端的民眾。

此外，陳時中上午出席公共衛生年會，在致詞時透露原本3、4月要開放邊境，後因5月疫情大爆發不了了之。下午在記者會中，被問及要達到何種條件才符合開放邊境資格？陳時中回應，開放邊境不是最主要工作，而是看能否把本土病例維持著，先在境內開放滿足基本生活需要。