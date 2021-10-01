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快訊／「勞退基金」遭內線坑殺8000萬　第一操盤手集團3人收押

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案基金經理人孫民承。（圖／記者劉昌松攝）

▲統一投信勞退基金抄股案基金經理人孫民承。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、董美琪／台北報導

前統一投信基金經理人孫民承，原是受託操盤勞工退休基金的經理人，卻涉嫌趁著接受指示操盤之際，自己超前佈署，涉嫌用親友帳戶買進遠百等特定股票，等勞退基金進場後脫手，套利約5000萬元；另外號稱「台股基金第一操盤手」的張繼聖也涉嫌類似手法，操盤統一投信2檔基金獲利3000萬元，2人涉特別背信罪，另還有一名謝姓共犯，3人均遭聲押禁見，1日晚間聲押獲准。

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案基金經理人張繼聖。（圖／記者劉昌松攝）

▲統一投信勞退基金抄股案基金經理人張繼聖。（圖／記者劉昌松攝）

北檢2月間才起訴前勞金局官員游迺文，游當時利用勞退基金配合寶佳集團炒作遠百公司股票案時，辦案人員就發現，接受政府全權委託操盤基金的統一投信公司副總闕志昌為配合炒股，指示孫民承約訪遠百人員，然後就運用持續下單買進遠百，當時闕、孫都被依游的貪汙共犯起訴。

檢調持續追查，加上金管會金檢局發現，原來孫民承不僅僅只是配合炒股，還涉嫌在得知勞退基金鎖定遠百股票後，偷用親友帳戶買進，等著基金進場把遠百股價拉抬，再伺機出脫持股，坑殺勞退基金。

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案謝登鴻。（圖／記者劉昌松攝）

▲統一投信勞退基金抄股案謝登鴻。（圖／記者劉昌松攝）

另一名前統一投信基金經理人、號稱「台股基金第一操盤手」張繼聖，曾讓統一大滿貫基金在短中長期績效都奪冠，卻被查出，涉嫌利用操盤統一強漢、統一大滿貫基金的機會，用類似手法，提前在市場上購買特定股票，等著拋給投資人集資的基金，初步分析2名基金經理人犯行各自獨立，共計獲利約8000萬元，現在也都已經離職。

檢察官認為，孫、張2人未盡善良管理人之注意義務及忠實義務，把自己個人利益放在勞退基金、投資人、公司利益之前，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪嫌，昨（9月30日）指揮調查局台北市調處兵分15路搜索，並約談孫、張等11人到案。

孫民承、張繼聖，以及和孫合作的「股巿大戶」謝登鴻3人晚間皆聲押獲准；另外，提供帳戶的3名被告則以200萬到300萬元交保，其餘5人則請回。

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