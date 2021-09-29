小三激戰人夫…挨告喊：被硬上！鹹濕對話「邊舔邊揉」曝光臉腫了

▲女子跟人夫搞車震，被告卻喊冤遭性侵，鹹濕對話曝光狠打臉，遭法官判賠。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

一名人夫阿宏（化名）跟女子小君（化名）發生婚外情，經常在外車震，甚至還用社群軟體傳訊調情，內容極其鹹濕。正宮抓包後，認為是小君介入她的婚姻，氣得對小君提告求償，但小君卻喊冤，稱自己是遭到性侵，但不被法官採信，最終仍判小君須賠償30萬元。

正宮指控，小君明知道阿宏已婚，卻仍3度跟阿宏車震，完事之後還不夠，繼續用社群軟體傳訊調情，內容非常鹹濕超過，明顯已經逾越男女正常社交往來的範疇，讓她憤而對小君提告求償100萬元。

對此，小君則喊冤，稱自己是遭到阿宏硬上，並非是她自願，而至於訊息內容的部分，縱認已超越男女正常社交往來的範疇，但正宮求償的費用實在太高，因此請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官調查卻發現，小君跟阿宏發生性行為後，不但沒有到警局報案，反而還詢問阿宏要怎麼刪除她車上的行車紀錄器紀錄，甚至還一連跟阿宏發生3次性行為。

除此之外，2人的對話內容更提及，「一邊舔一邊揉奶」，小君還興奮回應，「我快不能呼吸了啦！」而阿宏見狀也繼續傳道，「舔你的奶頭」、「用舌頭慢慢的舔」、「慢慢進去了，裡面在收縮，要射哪裡，越插越深，要射了」等，對話極其鹹濕、露骨，法官因此不採信小君說法，最終判小君須賠償正宮30萬元。案經上訴二審，但遭到法官駁回確定。