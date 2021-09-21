健身教練變工地女神　扛便當爬11樓「吐舌」嬌喊：飯前有氧運動

記者陳雕文／台北報導

台北一名女健身教練受疫情影響無法教課，而其學生擔任水電師傅，她接受建議轉換跑道，今年6月中進入工地上班。上月30日中午，她手上抱著一大堆便當跟涼麵，結果工地的電梯沒運作，只能一步一腳印爬了11樓…但她沒有抱怨還笑說，「是吃飯前的有氧運動」，網友看到「吐舌喘氣」的美麗模樣都戀愛了。

▲健身教練變成工地女神。（圖／Alice授權提供）

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越學越有勁！現年25歲的Alice表示，進入工地近3個月，已學會綁鐵、鎖螺絲、砂輪機、刷鍍鋅漆、看工程圖等技能。

Alice分享，我「爸爸是做鷹架的，所以我其實對工地不陌生，小時候爸爸帶我和姊姊們的時候，就是把我們丟在車上玩，爸爸也會用鷹架自製小木屋給我們玩，所以家人知道我從健身教練變水電工時，並不會反對，反而覺得我怎麼跟爸爸變成同行的，我媽還說，『阿就跟妳爸一起去上班就好了啊』。」

▲Alice擔任水電工，認真學習且天性樂觀不怕吃苦。（圖／Alice授權提供）

Alice說，過去沒有參加健美的相關賽事，主要是在健身房授課、教課，會再觀察之後的疫情走向，能夠有別的收入來源，就不會想再回去健身房了。

Alice透過手機鏡頭記錄生活，拍短片PO到社群軟體【抖音】，分享自己扛便當爬11樓、著裝、綁鐵、鎖螺絲等工地日常，目前粉絲數量已超過5萬，網友看了影片紛紛留言說，「好美！」、「戀愛了」、「別的工地的女生總是不會讓我失望」、「好厲害！」

▲▼Alice拍短片紀錄工地生活並PO在抖音跟網友分享。（圖／Alice授權提供）