曼哈頓懸日降臨台中　公益路「人潮斑馬線停格」手機狂拍

▲▼曼哈頓懸日再度降臨台中街頭，警方在現場貼心叮嚀，戴口罩，小心扒手。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

紐約曼哈頓懸日昨天起連續3天再度出現台中街頭，難得一見的浪漫絕美懸日現象，吸引不少疫情期間在家悶壞的民眾及攝影愛好者前往追日，現場不但有民眾此起彼落的快門聲，更聽到民眾發出的讚嘆聲，轄區警一分局也持大聲公維持交通秩序，提醒「小心扒手」、「倒數10秒，請退到紅線後方」、「口罩要戴好喔」，人潮漸散之時，民眾更是向警方大讚「辛苦了!」，讓波麗士大人備感窩心。

根據中央氣象局預報，從17日至19日連續3天，台中市公益路沿線（民權路以西）是最佳觀看落日的路段，消息一出，吸引大批民眾提前到公益路與英才路口天橋上卡位等候，隨著火紅太陽緩緩降落，現場頻頻聽到民眾發出的讚嘆聲，直呼「真是太美了!」

台中市警一分局為了讓民眾有安全無虞的賞景環境，又碰上中秋連假，因此增派警力及義交人員，在公益路沿線路口執行定點交通疏導勤務外，確保人車通行順暢，守護追日粉絲安全。碩大金黃的夕陽落在街頭，壯觀景緻震懾人心，雖是落日時分，氣溫依舊炎熱，揮汗如雨的員警即使制服濕透，現場的哨音也從未停止，堅守崗位認真執勤，就是為了貼心守護民眾的安全。

波麗士大人還拿出大聲公向民眾溫馨提醒「注意隨身財物!小心扒手!」、「倒數10秒!請退到紅線後方」等，尤其處於防疫期間，更不時提醒大家「口罩要戴好喔!」、「保持安全社交距離喔!」因為有波麗士大人的貼心守護與民眾的全力配合，現場人潮雖多，但秩序良好，到了人潮逐漸散去時，民眾更是向警方表示「辛苦了!」，讓執勤員警備感窩心。

台中市政府建設局長陳大田也指出，英才、公益路口的人行天橋是提供市民穿越路口之用，請民眾欣賞美景之餘，勿過度逗留、聚集於天橋上，以免相互推擠或產生安全問題。

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