做蒸麵包「變一攤爛泥」！連家人都嘲笑　她無奈：保鮮膜的緣故

實習記者林郁婷／綜合報導

民眾煮菜做飯常會PO美照上傳社群網路分享，不過有時也會是搞砸的失敗料理。就有日本網友近日在推特分享自己蒸麵包的成品，照片上是一坨咖啡色爛爛的東西，黏在保鮮盒上，完全看不出是蒸麵包，慘烈的樣子引發網友討論。

根據當地媒體《grape》報導，日本twitter網友「ysm_flop」前幾天上傳了一張照片表示，他本來想做一個「蒸麵包」，結果做出來是「前所未有的失敗」。從照片可見，一個圓形盤子上放著正方形的保鮮盒，裡面本來應該是立體的麵包，結果卻呈現一坨咖啡色軟爛的樣子，上面還黏著保鮮膜，如果不講應該沒人會猜到，這團東西其實是在做蒸麵包。

▲成品有如一攤爛泥。（圖／翻攝自twitter）

「ysm_flop」表示，之前也經常做東西，家人都沒什麼意見，這次看到她不成樣的麵包，都笑到不行。她則猜測，讓麵包失敗的元兇就是最後加上的保鮮膜。

不少網友留言「看來是臭手阿」、「可以去報名金氏紀錄『最失敗的蒸麵包』」、「說是『蒸麵包』還不如說是『蒸毛巾』」、「雖然模樣奇怪，但看著還是感覺餓了」、「蒸的料理很深奧啊」；不過有人表示，或許還不錯吃，希望她下次能成功。