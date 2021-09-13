漢光開戰！雄三超音速飛彈殲敵於海上　緊急因應共軍發動生物戰

▲漢光演習開打。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

漢光37號實兵演練13日正式展開，模擬共軍武力犯台，首日則先進行戰力保存任務，駐守西部的各式主力戰機，轉進東部花蓮佳山基地，而海軍也緊急出航集結備戰。特別的是，本次配有超音速雄風三型反艦飛彈，執行殲滅共軍於海上的科目；同時，第四作戰區也模擬共軍發動生物戰，演練軍民醫療能力整合科目。

清晨，漢光37號演習，在衡山指揮所下達指令後，正式揭開帷幕，首先依慣例執行「戰力保存」科目，新竹幻象2000戰機、嘉義F-16V型戰機，以及屏東E-2K、P-3C反潛機，紛紛飛往東部基地。在此同時，台中、台南基地的IDF戰機則進駐嘉義與新竹基地，執行空域聯防任務。

在海軍方面，各式艦艇則由獵雷艦主責協助處理安全航道，火速出海抵達指定地點集結，進入戰備狀態，以維護港口不遭敵軍攻擊， 卻保設施能持續讓軍艦出港備戰。

本次演習較特別的，則是總統蔡英文日前赴飛彈指揮部視察，慰問機動二中隊，他們本次驗證飛彈機動發射車、機動中隊的作戰能量，模擬發射雄三超音速反艦飛彈，殲滅共軍於海上。

另外，由於近年疫情衝擊，國軍第四作戰區也在台南實施「生物疫病軍民醫療能力整合」演練，模擬共軍發動生物戰劑攻擊，導致官兵受到污染的緊急任務。

在演練過程中，作戰區指揮官火速協調醫院實施戰劑採樣，並由39化學兵群執行車輛及裝備除污任務，本次主要驗證軍民醫療能量的整合任務。

▼舷號PGG-611，雄風三型反艦飛彈。（資料照／記者李毓康攝）

