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男童拒上學「躺地板耍賴」　新手媽苦惱：每天都這樣

男童不想上學，躺在地上耍賴讓媽媽相當苦惱。（圖／翻攝自中國報）

▲男童不想上學，躺在地上耍賴讓媽媽相當苦惱。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

隨著暑假結束，不少學生也紛紛返回校園上課，但仍有學生無法收心，拒絕上課，讓家長傷透腦筋。香港1名新手媽媽近日在社交平台訴苦表示，自己的兒子鬧彆扭不願上學，甚至會穿著校服躺在商場的門外抗議，最後還要陌生的路人拉自己起來，導致遲到半小時，讓這名媽媽非常苦惱，「打又不能打，怎麼辦？」

根據《中國報》、《香港01》報導，這名媽媽經常在社群平台分享兒子的生活點滴；日前兒子第一次上課時，她還曾分享孩子開心的表情寫道，「（兒子）長大了，開心每一天。」沒想到，開學僅10天，兒子卻開始拒絕上學，每天耍賴，讓這名媽媽頭痛不已。

照片中可看到，1名男童身穿幼兒園校服，身後還背著書包，就這樣躺在地上不肯起身，「兒子每天上學都是這樣，走一段路就要抱，今天則耗時30分鐘，最終要路人拉他起來。」女子無奈的說，「不認識的人拉他（兒子），他就起來；我拉他，他不起來。」女子說自己是第一次當媽媽，不知道該如何教好孩子，「打不能打，該怎麼辦？」

貼文曝光後，引起大批網友熱烈討論，有媽媽網友分享自己的經驗建議，「不要懲罰，只要鼓勵，因為懲罰只會讓小孩更討厭上學」、「可以讓小孩下課後去公園玩，或者給零時，這樣會讓他有動力去上課」；另外，也有網友打趣，「你的孩子躺地的造型還挺可愛」、「口罩也戴了挺好」、「這張照片可以命名為『兒子最後的倔強』。」

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