宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵　車上對話讓案情逆轉

▲小美聲稱有男友，但仍跟著林男進入汽車旅館。（示意圖／Ettoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭一名女子小美（化名）從外縣市搭車到台北小翰找朋友，小翰的林姓好友開車接送。林男見到小美瞬間色心大起，立刻邀約對方去摩鐵，雖然被小美以有男友拒絕，但仍盧不過林男，兩人一起去摩鐵開房間，並用嘴幫林男服務，事後提告性侵。案經上訴，高院認為林男沒有限制、恐嚇小美的行動，不符合違反性自主意願的行為，因此駁回上訴，判林男無罪，全案可上訴。

判決書指出，小美控訴，她2018年8月7日晚間11時搭乘林男的車，本來要去跟朋友唱歌，但朋友臨時說會晚到，林男提議「要不要去約會」，他本以為是吃宵夜，卻被帶到汽車旅館，只好打電話給朋友求救，並下車進入房內等待機會求救，卻被林男要求口交、性侵得逞，最後以生理期不方便躲到廁所並打給男友，警方到場才讓事件曝光。

▲小美在旅館幫林男口交，事後提告性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



林男辯稱，朋友小翰過去介紹小美給他認識，說可以「約砲」，他也曾經跟小美見面兩次並談及性交易，說好可用3000元為代價性交一次，但小美幫他口交後討價還價，最終才放棄。但法官審理時，此事被小美否認，小翰也證實並無此事，可見林男的說詞為推卸之詞，不可採信。

法官勘驗林男的行車記錄器，發現林男直接跟小美說「那還是先休息，妳覺得呢？」小美則回「都可以，可是我怕我朋友等一下會找我」林男則開心地說，「嗯，那不然就休息」。

沒想到，小美隨即打給朋友詢問唱歌之事，車輛開往汽車旅館，小美並無向櫃台人員求救的舉動，此時小美告知林男，她的朋友已在等待，而林男擔心小美改變主意，不斷以「先休息一下？」、「妳會怕喔？」詢問，小美則說「也不是啦」，只是擔心遲到會對朋友不好意思，林男仍一再要求「小小約會一下下」，又問「妳會怕喔」，小美也再說一次「也不是啦」，並表明自己有男朋友。

「妳放輕鬆啦，好不好」，林男接連安撫小美說，「我看妳似乎很緊張」、「休息10分鐘、15分鐘好不好」、「妳放鬆啦，不要那麼緊張」、「妳那麼緊張，連我都跟著妳一直緊張起來」、「妳放鬆啦」、「大膽一點放鬆」、「抱一下抱一下，妳就不會那麼緊張了」。

▲小美幫林男口交完後，躲到廁所向男友求救。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



小美則說，「有一點點（緊張）」、「我朋友在催我了」、「沒關係啦、下次好了」、「因為我們才第一次，就不太好吧」、「我覺得怪怪的」、「覺得有點奇怪，因為還不熟」、「我男朋友問我在哪裡了」、「我覺得可以熟一點再說」、「我們可以在車上聊天」、「因為我也怕我男朋友問說到底在幹嘛」，最後仍跟著林男到汽車旅館發生關係。

法官認為，對話可知林男感覺到小美緊張，但未對小美有恐嚇、威脅及激烈的威逼言詞或舉止，反而是持續反覆不斷地以言詞安撫、勸誘小美放心，且在車上、房內也未干涉小美使用手機，小美去上廁所1小時也未阻攔，尚難被評價為已達妨害、抑壓、違反小美性自主意願之程度，亦難認屬本罪所定「違反性自主意願」之行為，因此判林男無罪，全案可上訴。

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