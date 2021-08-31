8公尺巨蟒「身體比樹粗」！釣客驚恐拍下蛇行畫面　影片曝光

記者柯沛辰／綜合報導

印尼社交網路上近期流傳一段影片，是一條長約8公尺的巨蟒沿著爬過農田，不僅引發網友熱議，也引起當地政府部門關注。一名官員表示，將深入追查詳情，以免民眾受到傷害。

根據《中國報》報導，影片地點位在婆羅洲島的南加里曼丹省（Kalimantan Selatan），時間約是在8月中旬。當時一名釣客到該省南部塔納勞特縣（Tanahlaut）金塔普區（Kintap）一處村莊的河邊釣魚，不料親眼目擊一條超大巨蟒，正沿著水邊爬過農田。

釣客表示，他試圖拍下巨蟒的全貌，但由於蟒蛇實在太長了，目測至少有8公尺，加上他擔心被攻擊，所以只拍下一小段影片，便匆匆離去，因此影片中只見蟒蛇身軀及尾巴的部分，無法看清楚頭部的模樣。

影片一出，立刻在臉書及YouTube迅速擴散，引發大量網友關注。經印尼媒體求證，當地村長證實了影片的真實性，稱蟒蛇出沒在村裡的採礦輸送機附近。對此，當地官員表示，正對此事進行深入追查，以免民眾傷亡。

事實上，在南加里曼丹，蟒蛇經常在雨季或水患後出現，當地居民已經見怪不怪，但這麼大條的蟒蛇，倒是很少見。無獨有偶，南加里曼丹2019年大火，當內內陸的原住民達雅族也曾發現一條「蟒蛇王」被燒死，其身長約10公尺。