　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

開車買麥當勞…驚見前車後座竟然有一頭牛　飼主歹勢：其實有3隻

開車後座載牛買麥當勞瞬間爆紅　飼主解釋「其實有3隻」

▲美國民眾在排隊買麥當勞時，意外看到前車後座竟然有一隻牛。（圖／翻攝自Facebook／Jessica R. Nelson

圖文／CTWANT

美國網路近日流傳一段影片，一名開車排隊買麥當勞得來速的民眾，意外的發現到前面的車輛後座，竟然有一隻牛，如此奇景讓他馬上拿起手機拍攝下來，影片意外在網路上爆紅，甚至還吸引車主出面解釋「這是剛買的！」

根據《美聯社》報導指出，居住在美國威斯康辛州的納爾遜 （Jessica Nelson），26日駕車前往當地麥當勞得來速購買餐點時，意外的發現前面有一輛車的後座竟然出現一頭牛，原本還以為只是大型的娃娃，沒想到這頭牛突然轉動自己的頭部，讓納爾遜瞬間看傻。

面對如此奇特的景象，納爾遜也拿出手機拍攝影片，並表示「到底是誰會把牛放在車子裡面啦！」影片上傳網路後，瞬間爆紅，引起一陣廣泛的討論。結果牛主人事後也看到這支影片，並且聯繫納爾遜給他後座載牛的原因。

飼主表示，其實當天是剛從牛市集回來，當天買了3頭小牛，飼主就將這些小牛安排在汽車後座，路上經過麥當勞時就被納爾遜拍下，而納爾遜看到的是其中1隻，另外兩隻則是躺在後座沒被看見。

A WHOLE FREAKING COW!!! Tell me you live in Wisconsin without telling me you live in Wisconsin Edit to add: McDonald’s drive thru, Marshfield, WI. (For licensing and usage, contact: licensing@viralhog.com)

Jessica R. Nelson 發佈於 2021年8月26日 星期四

延伸閱讀

阿沁辣妻遭「親近的人」裝針孔偷拍！　難過訴心聲：還說多愛我
汐止大混鬥！情侶分手「討貓咪」　前男友糾眾砍傷4人
連2天＋0破功！今增23例確診「本土13例」重回2位數　11例在新北

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
「世界最大雞vs.最小雞」排排站　照片曝光驚呆了
美返台確診者曾去三創、光華、家樂福　北市匡列38人採檢結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

開車買麥當勞…驚見前車後座竟然有一頭牛　飼主歹勢：其實有3隻

為何台灣紅綠燈有秒數？住日台人疑惑：會干擾駕駛判斷　網曝真相

員工失手倒了17倍辣椒！老店附店員自責照　超辣烤肉醬意外爆紅

差25歲母子戀！29歲男「交往7年」才知：為何不早說　2人結婚了

老爸老媽寄來「自家種西瓜」　切開一看：WTF什麼鬼？

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

爸見到蟑螂...拿出瓦斯噴槍伺候 蟑螂慘遭炙燒！網笑翻：炭炙螂

Gino勁宥受害者+1！張家瑋怒爆「被襲吻」　脖子曾說「海水退就知道誰沒穿褲子」

開車買麥當勞…驚見前車後座竟然有一頭牛　飼主歹勢：其實有3隻

為何台灣紅綠燈有秒數？住日台人疑惑：會干擾駕駛判斷　網曝真相

員工失手倒了17倍辣椒！老店附店員自責照　超辣烤肉醬意外爆紅

差25歲母子戀！29歲男「交往7年」才知：為何不早說　2人結婚了

老爸老媽寄來「自家種西瓜」　切開一看：WTF什麼鬼？

世界怕爆！比長賜更大「長範輪」通過蘇伊士　運河管理局獻花

王毅通話美國務卿：各方有必要接觸塔利班，助阿富汗新政權運行

終於等到BNT！他預約一查「已打過第一劑」　嚇傻：靈異事件？

美軍8／31完全撤離　白宮顧問：塔利班仍會讓「這些人」安全離開

鄧佳華苦追1年狂告白！神秘女「宜軒」PO美照回應了

新北房客租屋處放火！瓦斯爐堆滿灰燼…房東傻眼：2個月內第五次

開車買麥當勞…驚見前車後座竟然有一頭牛　飼主歹勢：其實有3隻

何孟遠爆劈腿4個月：不能被打敗！　粉狂刷一排「加油」被酸爆

為何台灣紅綠燈有秒數？住日台人疑惑：會干擾駕駛判斷　網曝真相

宜蘭人早餐愛吃「滷肉飯配半熟蛋」　這10間罪惡度破表，半夜別看

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

新奇熱門新聞

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

員工失手倒17倍辣椒　超辣醬意外爆紅

為何台灣紅綠燈有秒數　網曝真相

開車買麥當勞　後座竟然有一頭牛

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

老爸寄來自家種西瓜　他切開：WTF

藍寶堅尼佔4車位！霸氣留言讓人羨慕

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

上駕訓班30年...1症狀讓她考不到駕照

世界第一AV女神出爐驚呆老司機

國外爆紅牛奶箱挑戰　慘摔片瘋傳

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

餵死「老闆心愛風水魚」　員工竟靠1句話翻身

眼鏡蛇斷頭20分鐘竟復活！廚師遭反咬亡

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

李㼈悲送父親最後一程　告別式大批黑衣兄弟相送

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

宋智孝不敵攻擊只能認了：交往過金鍾國

海景屋「一坪不到10萬」！

達人零股自製5G ETF　3月賺13.5%

返台確診者曾去三創、光華、家樂福

逛全聯見神級罐頭重出江湖　她嗨翻回家開箱

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面