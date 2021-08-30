開車買麥當勞…驚見前車後座竟然有一頭牛　飼主歹勢：其實有3隻

▲美國民眾在排隊買麥當勞時，意外看到前車後座竟然有一隻牛。（圖／翻攝自Facebook／Jessica R. Nelson）



圖文／CTWANT

美國網路近日流傳一段影片，一名開車排隊買麥當勞得來速的民眾，意外的發現到前面的車輛後座，竟然有一隻牛，如此奇景讓他馬上拿起手機拍攝下來，影片意外在網路上爆紅，甚至還吸引車主出面解釋「這是剛買的！」

根據《美聯社》報導指出，居住在美國威斯康辛州的納爾遜 （Jessica Nelson），26日駕車前往當地麥當勞得來速購買餐點時，意外的發現前面有一輛車的後座竟然出現一頭牛，原本還以為只是大型的娃娃，沒想到這頭牛突然轉動自己的頭部，讓納爾遜瞬間看傻。

面對如此奇特的景象，納爾遜也拿出手機拍攝影片，並表示「到底是誰會把牛放在車子裡面啦！」影片上傳網路後，瞬間爆紅，引起一陣廣泛的討論。結果牛主人事後也看到這支影片，並且聯繫納爾遜給他後座載牛的原因。

飼主表示，其實當天是剛從牛市集回來，當天買了3頭小牛，飼主就將這些小牛安排在汽車後座，路上經過麥當勞時就被納爾遜拍下，而納爾遜看到的是其中1隻，另外兩隻則是躺在後座沒被看見。

A WHOLE FREAKING COW!!! Tell me you live in Wisconsin without telling me you live in Wisconsin Edit to add: McDonald’s drive thru, Marshfield, WI. (For licensing and usage, contact: licensing@viralhog.com) 由 Jessica R. Nelson 發佈於 2021年8月26日 星期四

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