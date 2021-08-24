延後到校第二場公聽會　學生加碼爆私校「借課、第8節上正課」

▲教育部今天召開第二場公聽會討論延後國高中上課時間。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

教育部今天召開第二場公聽會，討論公共政策網路參與平台上延後國高中上課時間的提案。廢除早自習依舊是多數人共識，但也有人提醒公私校應一致規範，避免政策反有利私校招生。

網友於去年12月12日提案將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，於同年12月23日迅速通過附議門檻，附議人數在截止前達到1萬296人。

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這個提案獲得行政院政務委員唐鳳重視，於今年1月決議列為協作議題。教育部於8月19日召開公聽會，多數發言的學生都主張可先廢除早自習，或開放早自習自主參加，讓學生獲得充足睡眠。

教育部今天下午舉辦第二場公聽會，相比上一場，今天有較多的家長、教師、社會人士發言。多數民眾都認為一下子從7時30分延後到9時30分，在現行課綱下有困難，但贊成從早自習著手，先延後至約8時30分到校。

不過許多參與者提醒，教育部如果決定延後到校時間，公私立學校一定要標準一致地規範，也不能區分教育部主管學校或地方主管學校。台中陳姓教師就說，如果只有公校延後到校時間，依照台灣家長的「慣性」，只會把學生送到維持早自習的私校。

另一名發言的學生也認為，現在連不能借課、第八節不能上進度等規定，私校都不見得願意遵守，有人向教育機關檢舉，學校還會找網友「帶風向」，嗆說「不爽不要來讀」；希望政府要對這些惡名昭彰的私校，有更嚴格的管理和處分。

對此，教育部國民及學前教育署學務校安組組長林良慶表示，未來修法前，一定會與地方政府協調，讓相關規定能一致規範。

全國家長團體聯盟日前調查，僅有18%家長贊成延後到校時間至9時30分，和學生的意見大相逕庭。家長並擔心課會上不完、使補習時間往後延、更晚睡覺的惡性循環，以及家長接送與交通安排等難題。

今天座談會上，也有民眾發言質疑，公聽會時間安排明顯對家長「不友善」。林良慶表示，教育部在研擬政策時，相關利害人的意見都會去瞭解，包括學生、家長、學校、甚至是企業界等，不會掩蓋任何聲音。