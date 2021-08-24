幫老婆洗車　看行車紀錄器才知被綠！她嬌喊「不要弄到我裡面」

▲阿民從行車紀錄器抓包妻子偷吃。（圖／達志／示意圖）



記者崔子柔／綜合報導

新竹一名人夫阿民（化名）日前替老婆洗車，好奇看了行車紀錄器，發現老婆對一名男子說「你看整個褲子都濕了内褲都濕了，你自己摸」、「下次請你紿我帶套，不准給我這樣子」等語，阿民在抓包後2年決定提告求償100萬元，不過法官認為已經超過請求權時效，一審判他敗訴。

根據判決書內容，阿民和邱女在2013年結婚後育有2子，邱女生完第2胎後買了汽車代步、重返職場，常說要工作就開車出門，阿民有時問及「去哪裡」就會被埋怨管太多。

阿民在2018年8月某日覺得老婆車子髒，主動替她洗車，好奇心作祟便看了行車紀錄器，沒想到老婆對著一名男子嬌喊「不要再弄他，你看整個褲子都濕了内褲都濕了，你自己摸」、「下次請你紿我帶套，不准給我這樣子，弄到我的裡面，也不能弄到我的嘴巴裡面」，對方則回「我摸！我摸！」。

阿民隨後就去質問老婆，不過對方卻回「都被發現了，我可以什麼都不要，只要能離婚就好」，2人便在2018年10月間離婚。

阿民事後仍對邱女態度不滿，覺得她根本沒有反省之心，自己卻每每想起就感到「痛徹心扉，輾轉難眠，數度瀕臨崩潰」，於是提告求償100萬元。邱女則稱阿民也搞過外遇，還在要辦離婚登記時拉著她的頭去撞向車身，對於婚姻破裂也有責任。

法官認為，阿民在2018年8月抓包邱女偷吃，且同月就去找過邱女的阿姨理論，卻一直到2020年才提出告訴，早已超出了2年的請求時效，因此即便證據明確，但法官最終仍判阿民敗訴。全案可上訴。