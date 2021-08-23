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鬼月晚上別曬衣服原因曝！日治就流傳⋯首部臺灣都市傳說百科解密

晾衣服,曬衣服,晾乾,洗衣服（圖／達志／示意圖）

▲鬼月「晚上不要曬衣服」的禁忌，從日治時期就流傳。（圖／達志／示意圖）

記者林育綾／綜合報導

很多人都聽過農曆七月（鬼月）晚上不能曬衣服的禁忌，首部《臺灣都市傳說百科》查考這個傳說發現，從日治時期就流傳著類似忌諱，提到穿上的人運氣會不好、小孩長大會不聽話。而該書也收錄100則都市傳說，搭配100張專屬插畫，近來由蓋亞文化出版發行。

《臺灣都市傳說百科》是臺灣第一本系統性蒐集各類傳說怪談的百科專著，從蒐集故事、追索脈絡，到研究詮釋，取材範圍涵蓋清領時期的地方誌，日治時期的舊文獻，以及媒體資料庫與網路論壇，總共收錄100則都市傳說，搭配100張專屬插畫，由臺北地方異聞工作室楊海彥、謝宜安、阮宗憲所著，還有金漫獎漫畫家張季雅、漢寶包、葒來進行插畫創作。

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100則都市傳說分成10大類別，分別是「鄉野山林」、「猛鬼廢墟」、「靈異公路」、「城市狹縫」、「校園怪談」、「軍中鬼話」、「災難記憶」、「怪奇儀式」、「謠言異聞」、「日常禁忌」等，其中記錄了因重大事件而引發的傳說，也有富含故事情節的謠言、都市中尚存的謎。

其中傳說包括，舊臺北車站的燈光招牌「如果有一字不亮，隔天臺鐵就會發生事故⋯」；或者「在機器上擺放乖乖，機器才會乖，而且乖乖必須是綠色包裝」；還有「不能用紅筆寫名字，否則會短命⋯」、「車子經過辛亥隧道，廣播有時會自動切換頻道，甚至出現充滿雜訊的誦經聲」、「行人號誌上的小綠人，每走2萬步就會跌倒一次⋯⋯」。

另外像是農曆七月，也有「鬼月晚上不能曬衣服」的禁忌，作者團隊表示，問了五、六年級生，都聽過長輩告誡這項禁忌，原因是穿上的人會運氣不好、小孩子長大會不聽話，而考察發現，這項禁忌從日治時期就開始流傳，另1969年出版的《台灣民俗》當中也有提到「禁夜間露天曬衣服」。

▲▼《臺灣都市傳說百科》是臺灣第一本系統性蒐集各類傳說怪談的百科專著。（圖／蓋亞文化）

▲《臺灣都市傳說百科》是臺灣第一本系統性蒐集各類傳說怪談的百科專著。（圖／蓋亞文化）

出版社介紹，都市傳說承襲自鄉野奇談，是人們經歷「現代化」生活方式的轉變後，應運而生的當代傳說；而過往相關研究往往會說明「這件事並非事實」，但都市傳說研究的目的並不在於「拆穿謊言」，而在於理解「為什麼這樣的傳說，會讓我們想告訴別人」。

更提到，人們傳述這些故事，往往是因為都市傳說反映了這個時代人的慾望、恐懼及焦慮。因此透過解讀都市傳說，就可以直探人們內心，也能追索這塊土地百年來，不同時空下人心擾動的集體記憶。

團隊表示，都市傳說如露電般生滅，又如快門般擷取過去的生活文化和社會氛圍；研究都市傳說，就像是在研究一個又一個臺灣當代史片段。藉由這本《臺灣都市傳說百科》希望能夠保存這些轉眼即逝的都市傳說，提供一般民眾對於傳說何以流傳更加深入的理解，並重新闡明都市傳說的定義。「我們雖然將這些傳說編目、裝幀、付梓以供人閱覽，但請別忘記，文字僅能記錄當下的瞬間，而都市傳說無時無刻都在誕生、消逝和變化，你我每個人都是傳說的講述者和創造者」。

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