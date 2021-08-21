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社會 社會焦點 保障人權

搭火車到苗栗！他手伸到褲子裡「搓給隔壁女生看」：我只是有點癢

▲▼鐵道,火車。（圖／取自Pixabay）

▲阿宏被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自Pixabay）

記者林昱萱／苗栗報導

一名男子「阿宏」（化名）日前搭火車前往苗栗時，竟然就在列車上公然打手槍，當時坐在他身邊的乘客當場傻眼，於下車後立即報警處理。對此，苗栗地院審理後，依法判其6月徒刑，得易科罰金。

阿宏日前搭乘台鐵自強號從台中車站上車，當時他坐在第6車廂某個靠走道的位置，而身旁靠窗的座位則坐了一名不認識的女乘客，而阿宏見女乘客獨自一人，且當時隨時可能有別的乘客上下車，屬於公眾得出入之場所，竟然就基於意圖供人觀覽，而公然猥褻行為之犯意，把手伸到褲子前面，將生殖器露出後，開始進行手淫。

阿宏進行手淫時還刻意將生殖器完整露出，讓隔壁女乘客觀覽，誇張的行徑讓女乘客當場嚇壞，趕忙於下車後報警處理。更誇張的是，阿宏不僅矢口否認犯行，還辯稱自己當天褲子穿很緊，有這樣的動作不是在自慰，可能是因為當時有些搔癢。不過，法官勘驗當時女乘客與朋友的通訊紀錄、監視器翻拍照片等畫面後，認為阿宏的辯詞不足採信，其犯嫌堪以認定。

法官認為，阿宏已經為成年之人，在火車上進行公然猥褻行為，所為已經影響社會善良風俗，並造成他人身心不適、恐懼，所為實不足取，且其犯後態度不佳，考量其智識程度、家庭經濟狀況、職業等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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