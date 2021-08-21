大馬日確診逾2萬！ICU只留給年輕人　陳志金嘆：台灣人無法體會

▲大馬因疫情嚴峻，導致加護病房不足，反觀台灣目前疫情趨緩，行政院還即將推出振興五倍券等措施。（示意圖／本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

隨著國內疫情持續趨緩，行政院即將推出振興五倍券，希望能振興台灣內需市場。不過反觀其他國家疫情可沒有這麼樂觀，醫師陳志金今（20）日表示，他從馬來西亞加護病房（ICU）醫師口中得知，因大馬疫情相當嚴峻，先前ICU只能先留給「年輕人」使用，這讓不禁讓他直呼，台灣能夠把疫情控制到目前的情況，「大家真的要好好的感恩、好好的感謝所有付出的防疫人員！」

面對馬來西亞嚴峻的疫情，陳志金今於臉書po文表示，他從當地ICU醫師口中得知，先前ICU病床是全滿的，之前甚至只選擇30多歲的病人才能進ICU，隨著病人慢慢減少，「現在可以讓年紀大一點的進來了！」

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陳志金無奈表示，大馬因疫情嚴峻，每日確診人數達2萬多人，加護病房不足，許多呼吸衰竭的插管病人，只能留在急診或普通病房照顧，每日死亡數更高達200至300人！「因為醫療資源不足，ICU只能先留給『年輕人』使用，這樣百般無奈的抉擇，身在台灣的我們，可能無法體會！」

對照目前疫情相對趨緩的台灣，陳志金直呼，「大家真的要好好的感恩、好好的感謝所有付出的防疫人員！也給努力配合防疫的自己一個掌聲！」至於那些不斷在唱衰、衝康、唱反調的人，他則傻眼表示，「真的很難理解他們是什麼樣的心態」。



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