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社會局證實沒虐嬰！桃園女神「愛她都來不及」：害到無辜的托嬰中心

▲社會局證實沒虐嬰！桃園女神「愛她都來不及」　淚嘆：害到無辜的托嬰中心。（圖／邱小姐提供）

▲全家幸福合照。（圖／邱小姐提供）

記者周亭瑋／採訪報導

桃園「婷女神」之前遭爆，疑似有虐嬰舉動；不過，社會局、派出所在介入調查後，證實完全沒有虐嬰的情況，同時本尊也喊冤，自己很愛孩子，所以才會記錄這些成長歷程，「我平常講話就那樣，常自嘲後母，也會適度的教育小孩，但絕對不會傷害她，愛都來不及了。」

針對該事件，社會局、派出所都已介入調查，證實完全沒有虐嬰的情況。而對於網上發文，邱小姐也表示，因為個性使然，說出的玩笑話，並非真心話，為這點感到抱歉，也從沒想過會鬧出如此大的風波。

邱小姐強調，自己很愛孩子，才會記錄這些成長過程，「當然孩子不乖時，會適度的管教，誰家不教育小孩？放養豈不更糟；還有說女兒不可愛，我平常講話就那樣，當然不是真心的，老公都笑說是我是後母。」

▲社會局證實沒虐嬰！桃園女神「愛她都來不及」　淚嘆：害到無辜的托嬰中心。（圖／邱小姐提供）

▲托嬰中心無辜躺槍，遭洗1星及莫須有的指控，邱小姐連忙幫喊冤。（圖／邱小姐提供）

眼看風波越演越烈，邱小姐也無奈指出，收到很多網友的謾罵與人身攻擊，甚至有威脅言語，還把他們家地址都放出來，嚴重影響到家人，希望大家能停止攻擊，針對部分過激言論、恐嚇威脅、甚至洩漏個資的網友，邱小姐已委託律師蒐證提告。

另外，托嬰中心也受到無端攻擊，有部分網友狂打1星評價，怒嗆「幾個月孩子吐口水還要罰坐？這間托嬰中心頭腦壞掉」、「家長虐待孩子，托嬰中心竟然沒有警覺，沒有通報社會局」。

對此，邱小姐無奈幫托嬰中心喊冤，「他們真的把我女兒照顧得很好，甚至可以說是非常牛，他們平時對孩子也很有耐心。」同時邱小姐也曬出孩子的照片，直言「若真有虐嬰，怎麼可能長得頭好壯壯的，現在已經10公斤了！」

▼針對部分過激言論、恐嚇威脅、甚至洩漏個資的網友，邱小姐已委託律師蒐證提告。（圖／邱小姐提供）

▲社會局證實沒虐嬰！桃園女神「愛她都來不及」　淚嘆：害到無辜的托嬰中心。（圖／邱小姐提供）

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