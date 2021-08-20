汐止大角頭匹敵「天道盟太陽會」　北海岸7大誓力同心射日

▲在基隆發跡的同心會，是天道盟各分會中少數能與太陽會一較長短者，雙方經過幾番衝突，發展成跨區組織，以電玩勢力在北部占有一席之地。圖為電玩機台示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

天道盟各分會中，當年能與風芒畢露的太陽會一較長短者，莫過於「同心會」。同心會早年在汐止、基隆一帶發跡，發起人吳明貴原為汐止一帶大角頭，當年光他一人勢力，即可匹敵整個太陽會，吳的實力被當時天道盟高層看中，1995年號召東北角七大角頭共同成立天道盟同心會。

1995年9月，七大角頭在基隆市一家餐廳舉行成立大會，由吳明貴於餐會中宣告正式成軍，發起人下設有顧問、委員，首任會長張勝福、副會長李聰敏，同心會成立宗旨就是「制衡」日漸獨大的太陽會，埋下日後同心會、太陽會為爭奪地方主導權，發生數起鬥毆、槍擊等重大社會事件禍根。

太陽會、同心會的恩怨情仇起源於1995年9月，時任同心會會長張勝福、副會長李聰敏、顧問朱才盛等三人，因綽號「一茶」成員與太陽會成員發生糾紛，雙方分別率眾砸毀太陽會圍事的皇宮KTV、金雪莉酒店等場所。

1997年，警方辦理幫派自首，由於同心會前後任會長都已被治平掃黑緝捕，包括創會會長吳明貴、顧問蘇金福、游鍾輝等18名成員向警方自首，並宣布解散同心會，同心會看似解散，但卻轉戰地下運作。

2000年4月，同心會爆發內部派系衝突，基隆暖暖、仁愛兩區成員因賭債與爭奪地盤利益，陸續爆發多起遊藝場砸店事件。同年5月，太陽會特攻隊成員與基隆同心會發生衝突，赴同心會經營的遊藝場砸店；同年7月，同心會會長座車遭太陽特攻隊員槍擊。

由於不滿地盤被騷擾，同心會成員持刀至太陽會基隆特攻隊經營的洗車場尋仇報復，後又發生同心會會長簡建榮在基隆某酒店，遭太陽會基隆特攻隊隊長槍擊受傷；2000年8月，台北市中山區又發生吉林茶行槍擊命案，太陽會台北區組長「世將」，疑被同心會成員在自家茶行內槍殺身亡，雙方仇恨更是加深。同心會最後將總部遷至新北市新店區，並贏得東北角主導權，殲滅太陽會在基隆勢力。

同心會最後發展成跨區域性黑幫組織，在周人蔘電玩弊案後，還吃下包括新店、汐止、雙和、新莊、板橋前後站、三重天台等地的電玩勢力，在北部電玩市場占有一席之地。

【鏡週刊】推出的【解密台灣黑幫】系列報導，並非鼓勵時下年輕人對黑幫有懵懂錯誤認知，甚至以加入黑幫成員為榮，報導目的實為探究台灣三大黑幫成立的歷史時空背景，隨著社會變遷有哪些演變，過去發生的血腥暴力案件，曾讓社會付出哪些成本，揭露台灣黑幫過去數十年血淋淋的爭鬥內幕，觀今鑑古。



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