國家警報又響！嘉義台南慎防大雷雨　10縣市豪、大雨特報續發

▲氣象局將嘉義縣升格為豪雨特報。（圖／氣象局提供）



記者許維寧／台北報導

午後大雨來襲！受到午後熱對流影響，中央氣象局今日（8/16）稍早已針對10縣市發布大雨特報，並於15時50分將嘉義縣山區升格為豪雨特報警示地區，今嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、雲林以南及東北部山區，新北、南投、臺南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局也針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時，將持續至17時30分，並針對嘉義縣發布災防告警細胞廣播訊息，請民眾留意。

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今天下午各地山區、近山區降下大雷雨，中央氣象局科長林秉煜也於下午記者會上分析，明天（8/17）天氣與今天類似，上午時全台各地高溫悶熱，高溫均在33至35度間，雙北地區、桃園、花東地區則不排除可來到36度高溫，各地山區和近山區同樣需慎防午後雷雨，且須留意局部較大雨勢。

林秉煜也說，週三（8/18）開始天氣略有轉變，目前位於長江中下游一帶的鋒面屆時將接近北部海面，不會直接影響台灣，但週三至週四間，離島澎湖、金門、馬祖至西半部地區、東北部地區均有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，但各地均須留意，午後皆有雷雨發生機率，且有局部較大雨勢。

週五時鋒面再度遠離，林秉煜說，屆時台灣又將恢復成典型夏季天氣型態，各地上午高溫33至35度，但均須提防午後雷陣雨。