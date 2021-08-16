　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆　本尊被神出了

▲瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

▲楓可憐擁有傲人D罩杯。（圖／翻攝自IG／楓カレン

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在PTT表特板發文，雖然未多加註解，僅一句「可憐哪」，不過一系列美照引起熱烈迴響，除了本尊被神出外，許多老司機讚嘆直呼，「超級實用」、「正翻又越來越騷」。

網友狂貼出11張辣照後，鄉民不禁瘋喊，「正翻了！」同時也釣出不少老司機，一看便認出她是日本知名AV女優楓可憐，紛紛表示「標題即名字」、「論顏值現役最強」、「失心瘋，可憐哪」、「顏值和技巧都很讚」、「楓哥真的棒，腿腳都很美，IPX-484 IPX-64」、「Karen哪」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

▲甜美臉蛋加上惹火身材，讓鄉民凍未條。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

現年21歲的楓可憐，五官精緻、笑容甜美，身高162公分，雖然身材纖細，卻擁有D罩杯的傲人渾圓，她也經常在IG分享美照，吸引超過24.7萬人追蹤。

楓可憐2018年出道成為寫真偶像，同年12月，又以IdeaPocket創立20周年紀念女優的身份AV出道，她當時坦言，寫真偶像跟自己理想的工作還有一段距離，故選擇加入AV行業。

▼楓可憐透露，很擅長做料理，特別是日式馬鈴薯燉肉。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

▲瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

►當網美、做點心一次滿足

ET快訊
快訊／蘇貞昌正式拍板五倍券「全民免付1000」　數位券將加碼
5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」　在場家屬全震驚
獨／中鋼男打莫德納亡「黨工身分曝」　同志驚：才領表要參選
快訊／才隔15hrs！　愛河又驚見第二具浮屍
塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出畫面曝
快訊／國道嚴重車禍！8車撞成一團　車流回堵4km
快訊／全部回校上課！柯文哲拍板　北市中小學9月1日採「實體開
「全台清零就要出現了！」　醫建議「解除二級」時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆　本尊被神出了

開箱水蜜桃見「8顆小星球」她驚呆！好市多員工曝：不是壞掉

今雙北午後防雷雨突襲　週三水氣增！西半部天氣轉不穩

5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」在場家屬全震驚　禮儀師1張照歪樓

大考中心出包！測試員把「指考成績」提前外流　653人先查到

店家要求4歲兒「自己煮火鍋」！台南媽怒：政策沒意義　衛生局回應

火炎山猴群入侵！苗栗龍眼園慘狀曝　果農見這一幕心碎

末代指考成績公布　分發最低「數甲、物理、化學」30分就可填志願

爬升2千米！梨山果香騎旅落幕　高山美景美食一網打盡

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆　本尊被神出了

開箱水蜜桃見「8顆小星球」她驚呆！好市多員工曝：不是壞掉

今雙北午後防雷雨突襲　週三水氣增！西半部天氣轉不穩

5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」在場家屬全震驚　禮儀師1張照歪樓

大考中心出包！測試員把「指考成績」提前外流　653人先查到

店家要求4歲兒「自己煮火鍋」！台南媽怒：政策沒意義　衛生局回應

火炎山猴群入侵！苗栗龍眼園慘狀曝　果農見這一幕心碎

末代指考成績公布　分發最低「數甲、物理、化學」30分就可填志願

爬升2千米！梨山果香騎旅落幕　高山美景美食一網打盡

黃子韜《談判官》擦愛火　曝楊冪「最大優點」她羞：等下轉帳給你

花蓮人私藏下午茶曝光！芋泥融合「爆漿鹹蛋黃」全新風味太罪惡

Google宣布新海底電纜　加深台灣與美國網路連結！2024啟用

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷怕爆：有錢也不買

來台15年…吳鳳曝「永遠不習慣一件事」　釣出網友：來基隆住！

阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

杜絕人與人之不當連結　南警針對涉營妨害風化越南按摩店執行「靖黃專案」

在地蔬果熬煮72小時　金色三麥新品牌「咖哩樹」插旗京站

桃園三民路橋下休旅車拋錨　警民合力推路旁避免阻礙交通

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

生活熱門新聞

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

好市多這款蛋糕被嫌爆！意外揭真正功能

高端今起預約823開打　3類人可接種

高端今起開放預約！6大QA一次看

颱風最快今生成「有些預測會來」　變天時間曝

威力彩上看17.5億　大批人潮湧入紫南宮狂拜

網美水漾森林划SUP挨轟　兩派戰翻

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

威力彩17.5億　5大招財門牌

為領360萬！5學生放棄台大改唸亞洲大學

「全台清零就要出現了」！解除二級時間點曝

預約高端「平台大當機」瘋狂轉圈圈！網友哀號急壞了

更多熱門

相關新聞

這！就是美女／152小隻馬曬細肩帶照　網：真D兇

這！就是美女／152小隻馬曬細肩帶照　網：真D兇

太美！日體操美女「超軟Q」開球

太美！日體操美女「超軟Q」開球

國道散落「軟帆布」能不閃嗎　網急搖頭

國道散落「軟帆布」能不閃嗎　網急搖頭

巨乳仙女哄投資　真身令男人崩潰

巨乳仙女哄投資　真身令男人崩潰

汽車垂直突切！女騎士「按喇叭示警」傻眼了

汽車垂直突切！女騎士「按喇叭示警」傻眼了

關鍵字：

AV女優楓可憐正妹渾圓美胸妹子表特板老司機

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

徐若瑄公開4張臥床照！

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面