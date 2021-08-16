瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆　本尊被神出了

▲楓可憐擁有傲人D罩杯。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在PTT表特板發文，雖然未多加註解，僅一句「可憐哪」，不過一系列美照引起熱烈迴響，除了本尊被神出外，許多老司機讚嘆直呼，「超級實用」、「正翻又越來越騷」。

網友狂貼出11張辣照後，鄉民不禁瘋喊，「正翻了！」同時也釣出不少老司機，一看便認出她是日本知名AV女優楓可憐，紛紛表示「標題即名字」、「論顏值現役最強」、「失心瘋，可憐哪」、「顏值和技巧都很讚」、「楓哥真的棒，腿腳都很美，IPX-484 IPX-64」、「Karen哪」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲甜美臉蛋加上惹火身材，讓鄉民凍未條。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

現年21歲的楓可憐，五官精緻、笑容甜美，身高162公分，雖然身材纖細，卻擁有D罩杯的傲人渾圓，她也經常在IG分享美照，吸引超過24.7萬人追蹤。

楓可憐2018年出道成為寫真偶像，同年12月，又以IdeaPocket創立20周年紀念女優的身份AV出道，她當時坦言，寫真偶像跟自己理想的工作還有一段距離，故選擇加入AV行業。

▼楓可憐透露，很擅長做料理，特別是日式馬鈴薯燉肉。（圖／翻攝自IG／楓カレン）