　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

道奇女球僮一撲成名！真實身分被起底　網見IG私照：戀愛了

實習記者高琳景／綜合報導

洛杉磯道奇隊和天使隊上周進行高速公路大戰最後一場比賽，不過在系列賽最終戰時，發生了一段小插曲！一名瘋狂球迷闖入球場狂奔，工作人員一路追趕下還是無法將他抓住，沒想到最後竟是由一名女球僮奮力飛撲，最後對方因重心不穩摔入看台區才將他抓住，如今這名女球僮的真實身分曝光後，讓不少網友直呼「戀愛了」。

▲▼洛杉磯道奇隊女球僮瑪麗莎（Marissa Rohan）。（圖／翻攝自Instagram／marissarohann）

▲瑪麗莎自2019年起，就開始在道奇隊擔任女球僮。（圖／翻攝自Instagram／marissarohann）

從影片中可見，一名瘋狂球迷在比賽中往外野方向狂奔，被工作人員發現後開始在球場上展開追逐戰。沒想到在7、8名工作人員追逐下，都被這位球迷快速閃躲逃掉，過程中還有工作人員為此摔倒，引起現場觀眾熱血沸騰。

此時，坐在在場邊、穿著道奇隊93號球衣的一名女球僮採取備戰姿勢，等這名瘋狂球迷跑來就飛撲過去，這位瘋狂球迷才因重心不穩的跌進看台，結束這場鬧劇。影片曝光後，在網路上掀起一陣熱烈討論，而該名女球僮也被當地媒體起底，是一位名叫瑪麗莎．羅漢（Marissa Rohan）的女大生。

▲▼洛杉磯道奇隊女球僮瑪麗莎（Marissa Rohan）。（圖／翻攝自Instagram／marissarohann）

▲瑪麗莎經常在IG上分享生活辣照。（圖／翻攝自Instagram／marissarohann）

據了解，24歲的瑪麗莎於2019年就開始在球隊工作，目前是一名加州州立大學北嶺分校的大四生，過去曾是一名體操運動員和壘球運動員，而她的男友賈斯汀（Justin Fallon）則是道奇隊的票務營運主管。

事件發生後，瑪麗莎也在Instagram開玩笑表示「那天是我工作當中最辛苦的一天」。

▲道奇隊與天使隊比賽，球迷跑進場內。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊和天使隊比賽當天，有瘋狂球迷跑進場內。（圖／達志影像／美聯社）

 

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
認外遇許藍方！館長譙「看不起這對夫妻」　揪1細節：康醫師超會
快訊／下班注意！　16縣市豪大雨特報
國中情侶夾娃娃機店內激戰！「42秒繳械片」遭流出　下場慘了
LINE七夕特效登場！　「3組關鍵字」看浪漫煙火
快訊／成大開刀房砍同事　體循師林光宇判2年10月定讞
5天內成颱機率曝！　專家揭「1怪象」：今年夏天怪怪的
快訊／北市+3確診！分佈3行政區　2感染源不明
2確診者父親節「逛信義3家百貨」！　匡列31人PCR出爐
台北確診南下！跨中南部3縣市　足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

道奇女球僮一撲成名！真實身分被起底　網見IG私照：戀愛了

雞肉解凍引來不速之客！他湊近一看驚見「蒼蠅悽慘下場」

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他入住被蠱惑跳樓

夜闖靈異車站抓鬼！她突從頂樓墜落　警反應有異...網驚：「有鬼」

2714年時空旅人爆外星人今晚偷飛地球！　混入政府擬開打星際大戰

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

道奇女球僮一撲成名！真實身分被起底　網見IG私照：戀愛了

雞肉解凍引來不速之客！他湊近一看驚見「蒼蠅悽慘下場」

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他入住被蠱惑跳樓

夜闖靈異車站抓鬼！她突從頂樓墜落　警反應有異...網驚：「有鬼」

2714年時空旅人爆外星人今晚偷飛地球！　混入政府擬開打星際大戰

獨／謎路人小賀最後「失足」身影曝　母淚訴：自殺結案是二度傷害

曾喊「謙卑打拼」！屏檢廉調搜九如鄉公所　鄉長張振亮遭帶回訊問

考選部明年將舉辦19項次國考　心理師考試率先線上作答

悲痛照片曝！動團轟中央包庇農場非法展演　看到馬兒淒慘死去了？　

高鐵通過1.05元現金股利　江耀宗：新設旅遊事業處搶攻國旅

「螺旋槳爆頭」恐怖瞬間曝！他夢想打造直升機　啟動下秒噴血慘死

「天鵝號」送披薩　滿載3700公斤物資飛奔國際太空站

台股MSCI權重連10度遇逆風　平衡型台股基金挺得住

盧碧豪雨連根拔起山區數百歲櫸木　山老鼠蠢動保七警夜逮2嫌

電話講一半突喊「唉唷」！汐止獨居女秒斷訊　警冒雨奔住處救援

筆電被摔壞！媽媽氣瘋調監視器 驚見貓咪先喬鏡頭根本預謀犯案

新奇熱門新聞

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他被蠱惑跳樓

時光旅人爆外星人今到訪地球　星際大戰將開打

雞肉解凍引來蒼蠅！他湊近一看驚見「超慘下場」

她夜闖「靈異車站抓鬼」突從頂樓墜落

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

他把截肢左小腿包捲餅吃：有嚼勁

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

擁「2陰道＋2子宮」！她羞曝房事：都用同一邊

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

獵捕外星人38年！前CIA探員「神祕戰利品」曝

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

更多熱門

相關新聞

練舞遭喵皇打斷！他嘆：講點舞德

練舞遭喵皇打斷！他嘆：講點舞德

飼主Tim Lee因為疫情已經許久沒有在外運動，日前決定在家裡跳舞順便活動活動筋骨，沒想到才練不到2分鐘就馬上被貓主子「咪咪」飛撲求陪玩，只好乖乖停下來開始擼貓，貓咪霸道的行徑也讓他十分無奈表示，「你好歹也講點舞德...」。

黑影飛撲討抱　意外露餡深夜行程

黑影飛撲討抱　意外露餡深夜行程

聽見柔聲呼喚！喵擠開牠飛撲爭寵

聽見柔聲呼喚！喵擠開牠飛撲爭寵

筒香嘉智轉道奇扛4棒　安打帶打點

筒香嘉智轉道奇扛4棒　安打帶打點

台灣藍鵲生寶寶　開始護巢撲路人

台灣藍鵲生寶寶　開始護巢撲路人

關鍵字：

女球僮道奇隊Marissa Rohan飛撲Justin Fallon

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

即／路透：家樂福將出售台灣事業

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面