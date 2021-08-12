道奇女球僮一撲成名！真實身分被起底　網見IG私照：戀愛了

實習記者高琳景／綜合報導

洛杉磯道奇隊和天使隊上周進行高速公路大戰最後一場比賽，不過在系列賽最終戰時，發生了一段小插曲！一名瘋狂球迷闖入球場狂奔，工作人員一路追趕下還是無法將他抓住，沒想到最後竟是由一名女球僮奮力飛撲，最後對方因重心不穩摔入看台區才將他抓住，如今這名女球僮的真實身分曝光後，讓不少網友直呼「戀愛了」。

▲瑪麗莎自2019年起，就開始在道奇隊擔任女球僮。（圖／翻攝自Instagram／marissarohann）

從影片中可見，一名瘋狂球迷在比賽中往外野方向狂奔，被工作人員發現後開始在球場上展開追逐戰。沒想到在7、8名工作人員追逐下，都被這位球迷快速閃躲逃掉，過程中還有工作人員為此摔倒，引起現場觀眾熱血沸騰。

此時，坐在在場邊、穿著道奇隊93號球衣的一名女球僮採取備戰姿勢，等這名瘋狂球迷跑來就飛撲過去，這位瘋狂球迷才因重心不穩的跌進看台，結束這場鬧劇。影片曝光後，在網路上掀起一陣熱烈討論，而該名女球僮也被當地媒體起底，是一位名叫瑪麗莎．羅漢（Marissa Rohan）的女大生。

▲瑪麗莎經常在IG上分享生活辣照。（圖／翻攝自Instagram／marissarohann）

據了解，24歲的瑪麗莎於2019年就開始在球隊工作，目前是一名加州州立大學北嶺分校的大四生，過去曾是一名體操運動員和壘球運動員，而她的男友賈斯汀（Justin Fallon）則是道奇隊的票務營運主管。

事件發生後，瑪麗莎也在Instagram開玩笑表示「那天是我工作當中最辛苦的一天」。

▲道奇隊和天使隊比賽當天，有瘋狂球迷跑進場內。（圖／達志影像／美聯社）