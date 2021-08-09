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怪魚「露齒笑」照片曝！ 嘴裡滿口「人牙」...網驚：竟然比我好

▲▼羊頭魚（sheepshead fish）。（圖／翻攝自臉書／Jennette’s Pier）

▲怪魚一釣上岸露齒的模樣。（圖／翻攝自臉書／Jennette’s Pier）

實習記者高琳景／綜合報導

大自然界的生物無奇不有！美國一名男子日前在釣魚時，意外釣起一隻有神似人類牙齒的「多齒魚」，由於模樣太過罕見，讓男子當場看傻，於是立刻將「魚釣上岸時露齒的模樣」照分享至網路，不少網友看見後，紛紛直呼「這是假牙嗎…？」

根據《BBC》報導，來自北卡羅來納州納格斯黑德（Nags Head）的釣客馬丁（Nathan Martin），近日在珍妮特碼頭（Jennette's Pier）釣魚時，意外釣起一尾約9磅（約4公斤）重、滿嘴牙齒的「羊頭魚（sheepshead fish）」。從照片中可見，羊頭魚除了有類似人類的上下排牙齒外，嘴巴裡頭還長有滿滿的牙齒。

▲▼羊頭魚（sheepshead fish）。（圖／翻攝自臉書／Jennette’s Pier）

▲這尾羊頭魚重約4公斤。（圖／翻攝自臉書／Jennette’s Pier）

對此，馬丁表示「我一直很希望能釣到一條羊頭魚，而為了將牠釣起，我們經歷了一場纏鬥。聽說牠們吃起來的味道還不錯，所以這一切都很值得。」

照片曝光後，意外在網路上掀起熱議「那些魚有詭異的牙齒，聽說牠們能吃螃蟹」、「這應該是假牙吧…？」、「那隻魚的牙齒比我還好」、「好酷，我從沒見過這種魚」、「好想親眼看見那條魚」、「我有認識還不錯的牙醫，牠們需要嗎？」、「牠的牙齒可以分我嗎？我有很多牙齒都不見了」。

據了解，俗稱「羊頭魚」的羊鯛，分布在美國大西洋的沿岸，其身長最高可達91公分，大部分會在沿海海域或是河口區，有時則會進入淡水區。由於羊頭魚擁有宛如人類的牙齒，因此牠們以軟體動物或甲殼類為食，屬於肉食性動物。

 

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