快訊／9.96萬劑莫德納下午3時50分抵台　自購共到貨124.96萬劑

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌8日上午在表示，我國自購的10萬劑莫德納疫苗，於今日凌晨自盧森堡起飛，預計下午三點多抵達桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再看怎麼樣運用會比較恰當。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，第五批採購Moderna疫苗9.96萬劑，已於臺北時間8月8日凌晨自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，我國與美國Moderna公司採購之疫苗，目前共有124.96萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41萬劑、第四批7月15日35萬劑及本批9.96萬劑。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日及7月21日與美國Moderna公司簽署COVID-19疫苗供應合約，其中605萬劑於今年供應。該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存至少6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。