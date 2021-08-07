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AZ混打mRNA疫苗將啟動！　專家肯定：有助對抗新興變異株

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫護人員幫民眾接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心同意混打，第一劑接種AZ者，第二劑將有望接種mRNA疫苗。專家表示，國際研究顯示，無論是AZ混打BNT或者莫德納，抗體效價都會比兩劑都打AZ還要高，對於變異株也有保護力，但若與兩劑都打同一mRNA疫苗相比，則無太大差異。若台灣mRNA疫苗數量充足，還是都打同一廠牌效果最好。

台北榮民總醫院今（7）日舉辦第五場「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」線上研討會，邀請醫界、學界與生技界專家探討新冠肺炎疫苗進展與治療策略。長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如也獲邀出席，主講「從Covid 19的病毒分子流行學看疫苗發展的困境與契機」。

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施信如提到，新冠病毒突變性強，產生的重組基因會增加傳播力，也會讓疫苗效力打折扣，疫苗研發作用在於阻斷細胞感染，降低變異可能性。而目前已投入施打的疫苗，都是依照武漢原生株（D614G）設計，但今年造成全球大流行的Delta變異株（B.1.617）與去年原生株相比，不僅產生很多遍一點，加上受體結合力更強，同時改變抗原性，也讓疫苗效力降低。

▲▼AZ混打mRNA疫苗將啟動！　專家肯定：有助對抗新興變異株。（圖／翻攝北榮「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」線上研討會）

▲全球主要變異株。（圖／翻攝北榮「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」線上研討會）

施信如說明，新冠病毒主要的變異株分別有英國株（B.1.1.7）、南非株（B.1.351）、巴西株（P.1）、印度株（B.1.617），以傳播力區分，為印度株（Delta）最強，英國株（Alpha）、巴西株次之；若以疫苗突破性而論，則是南非株疫苗突破性最強，巴西株、印度株次之。

施信如表示，傳統疫苗研發至少需要15年，但今年因為全球大流行，為了防堵疫情，各大藥廠也都在10到18個月左右研發出疫苗並投入施打。疫苗效力主要是看中和抗體效價，效價越高者保護力越高。施信如補充，雖然這並非唯一代表疫苗性的數字，但卻是最能夠反映疫苗真實情況，也能與國際接軌，對於疫苗政策或研發都很重要。

縱觀全球疫苗，目前保護力超過90%的有BNT、莫德納等mRNA疫苗，還有次單位疫苗諾瓦瓦克斯（Novavax），至於疫苗預約平台第六輪將開打的高端疫苗，抗體效價也有370單位，比起AZ檢驗出來的130單位高出2倍。施信如評論，食藥署通過高端疫苗的EUA「很合理」，同時希望第三期臨床試驗結果更能肯定有這樣的保護力。

▲▼AZ混打mRNA疫苗將啟動！　專家肯定：有助對抗新興變異株。（圖／翻攝北榮「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」線上研討會）

▲mRNA疫苗製程。（圖／翻攝北榮「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」線上研討會）

在演講中，施信如也提到國際間的混打研究，在英格蘭醫學期刊發表的最新研究中，顯示，AZ混打莫德納將比兩劑都打AZ，抗體濃度增高20倍，而兩劑都打AZ者，對於南非變異株最沒效，幾乎等同失去保護力，混打莫德納數值則不會降太多。不過，還是以兩劑都打莫德納效果最佳。

另外，AZ混打BNT的研究中則發現，抗體反應與兩劑都打BNT效果差不多，因此當mRNA疫苗不足時，的確可以用混打搭配增加保護力。但施信如提醒，混打可以解決部分問題，面對病毒持續變異，還是得思考次世代疫苗，而如果未來要打第三劑，她也會選擇接種該疫苗。

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