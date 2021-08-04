員工士氣低落怎麼辦？「3招」打造超強向心力團隊

▲當員工士氣低落時，主管該怎麼辦？（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

每間公司都有拚勁十足的員工，也有完全相反的員工，身為經營者或管理階層，當然希望能提升職場整體的士氣，就算沒辦法讓所有員工都鬥志昂揚，至少員工們也不會太消極，在《職場生存必學的人性心理學》一書中提到，可以靠「3招」打造超強向心力團隊。

招數一：使命感

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「使命感」讓工作有意義，態度消極的員工，只把工作當成是例行公事，為了改善這種情況，就要引導他們，讓他們覺得自己的工作充滿意義，只要能讓他們覺得自己的工作有意義，就一定可以提升他們的士氣，但感受到什麼意義，也會影響士氣的高低。

每個人對於自己的工作，或對於自己付出勞力這件事，都可以感受到某種程度的意義，大多數人看的是這份工作可以得到多少收入、可以賺多少錢等，工作意義和金錢報酬相關；或是收入雖然不高，但很穩定，可以有穩定的生活，這也算是一種工作的意義。

招數二：利他

「利他」更能提振士氣，日本人的心理特徵包括「認為以自我為中心、追求利益是不好的行為」、「自私自利的行為會遭受非議」、「覺得利己的人缺乏誠信」、「爭取想要的會遭到非議」，相較於追求個人利益的外國文化，日本人討厭利己行為，厭惡追求一己利益，滿足一己欲望，所以社會使命感才會成為提升士氣的重要因素。

招數三：社會使命感

金錢報酬和自我成長等個人因素，雖可以賦予工作意義，提升士氣，但光靠這些個人的工作意義，想要大幅提升士氣有其極限，如果要提升職場整體士氣，就必須有更振奮人心的事，這時候，賦予工作社會使命感，就是最有效的方法。

追求個人利益與成長的確有助於提升士氣，但光是這樣並不夠，還必須有對社會的意義才行，只要能讓員工感受到自己的工作如何有益於社會、可以幫助到別人，一定可以激發他高昂的士氣，所以重要的是，思考自己的工作對大家的生活有什麼幫助，將工作和社會使命感連結。如果能巧妙針對這一點，提出組織的展望，應該可以讓職場士氣大為不同。

▼《職場生存必學的人性心理學》。（圖／采實文化提供）

