　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場新人妝容三大重點　讓你好感度提升祕訣「就是它」

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲整潔俐落的外表可以讓人好感度提升。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

要踏入新的職場總是心裡有些忐忑不安，這個時候將自己打理好可以讓自己自信心大增。但是作為職場新鮮人有沒有什麼在妝容上要特別注意的地方呢，趕快一起來看看吧。

一、保持乾淨整潔

[廣告]請繼續往下閱讀...

通常我們對人的第一印象都是一個整體概括的觀感，這個時候一個整潔又乾淨俐落的形象就很重要了。如果怕時間不夠來不及做好準備，不妨前一天就先預備好要穿的衣服，以及想搭配的飾品。早上也花些心思將頭髮梳整好，另外妝感部分不要過於誇張，力求呈現清新自信即可。

▲▼ 女強人,上班族,女人 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲化妝最重要注意整體和諧感。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、眉毛

很多職場女孩們，襯衫燙得平整、妝髮也一一打理好，但很容易忽略一個重點就是「眉毛」了。我們都知道眼睛是靈魂之窗，但你知道眉毛與眼睛兩者給人的觀感可是相輔相成。女孩們可以養成定期修整眉毛的習慣，把眉毛周邊及眼睛旁雜毛修掉，看起來也會更加清爽。

三、選用熟悉的品牌

剛進入職場在熟悉業務過程，其實就已經足夠讓人緊張。這時盡量還是選用自己已經習慣與順手的化妝品比較合適，以免早上起來化妝時，因為不熟悉而增加準備外出的時間，進而造成遲到的可能。

▲▼ 上班族,女人,打電腦,女強人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲選用熟悉的化妝品牌可以避免踩雷的可能。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

ET快訊
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
AZ今再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　指揮中心揭疫苗剩餘量
LIVE／新北+14「爆2起群聚感染」　侯友宜最新說明
盧碧直撲3縣市！暴風圈明進入台海　颱風引大雨北上
盧碧海警發布「嘉義5級風狂吹」！路樹砸中27歲女騎士
戴資穎返台4架幻象伴飛！他點出賽前「這待遇」嘆：太勢利眼
「8批高端疫苗」要補資料！陳時中坦言：有疑問
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

噓！上司沒說的祕密　老闆最希望員工擁有的五大特點

打造生財系統有撇步！　找出你的「金錢性格」累積財富更有效率

輕鬆養成記帳好習慣！　財富累積就從這一步開始

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

下雨下成「黃番薯」！全台警戒19縣市大雨特報　大雷雨轟桃竹苗

新竹州警察局高等官舍修復完成　轉型新竹故事館

德保拉對戰統一布雷克　運彩看好兄弟5連勝

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

麟洋「公務員身份」恐無法自由代言　財政部研議解套

擴大軟體事業！研華董座劉克振：未來5年設立15個AIoT新部門

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

一銀頒25萬賀陳玟卉舉重摘銅　退役20名運動員轉行員！

上海浦東機場工人確診Delta變種病毒　疫調發現與南京疫情無關

為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

5倍券真的能在9月領到？　國發會曝「振興券實際進度」

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

小心！雙北等15縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

年歲增長不只考驗運動員！

年歲增長不只考驗運動員！

運動選手的年齡至關重要，影響生涯發展至巨。其實我們一般上班族也是，卻普遍被嚴重忽視，這使得很多人的生涯路越走越窄，甚至無路可走﹑走不下去，因此不得不提高警覺，正視上班族有「8大職涯關鍵年齡」。

企業調薪招募態度「疫」常保守　專家預估Q4業績才能反彈

企業調薪招募態度「疫」常保守　專家預估Q4業績才能反彈

國人最關注東奧前5名項目出爐　37%上班族為買周邊花3551元

國人最關注東奧前5名項目出爐　37%上班族為買周邊花3551元

疫情大裁員！績效不佳就可解僱？

疫情大裁員！績效不佳就可解僱？

升官有望！先避開10句「地雷級對話」

升官有望！先避開10句「地雷級對話」

關鍵字：

小資女上班族職場

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面