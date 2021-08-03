職場新人妝容三大重點　讓你好感度提升祕訣「就是它」

▲整潔俐落的外表可以讓人好感度提升。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

要踏入新的職場總是心裡有些忐忑不安，這個時候將自己打理好可以讓自己自信心大增。但是作為職場新鮮人有沒有什麼在妝容上要特別注意的地方呢，趕快一起來看看吧。

一、保持乾淨整潔

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通常我們對人的第一印象都是一個整體概括的觀感，這個時候一個整潔又乾淨俐落的形象就很重要了。如果怕時間不夠來不及做好準備，不妨前一天就先預備好要穿的衣服，以及想搭配的飾品。早上也花些心思將頭髮梳整好，另外妝感部分不要過於誇張，力求呈現清新自信即可。

▲化妝最重要注意整體和諧感。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、眉毛

很多職場女孩們，襯衫燙得平整、妝髮也一一打理好，但很容易忽略一個重點就是「眉毛」了。我們都知道眼睛是靈魂之窗，但你知道眉毛與眼睛兩者給人的觀感可是相輔相成。女孩們可以養成定期修整眉毛的習慣，把眉毛周邊及眼睛旁雜毛修掉，看起來也會更加清爽。

三、選用熟悉的品牌

剛進入職場在熟悉業務過程，其實就已經足夠讓人緊張。這時盡量還是選用自己已經習慣與順手的化妝品比較合適，以免早上起來化妝時，因為不熟悉而增加準備外出的時間，進而造成遲到的可能。

▲選用熟悉的化妝品牌可以避免踩雷的可能。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）