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神祕黑幫教父「99張純金名片」傳說曝！　富二代靠他復仇

刑事局押解王鑫到台北地檢署複訊，轄區警方也出動大批警力封街、防劫囚。

▲刑事局押解王鑫到台北地檢署複訊，轄區警方也出動大批警力封街、防劫囚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被視為天道盟美鷹會幕後首腦的王鑫，上週四遭刑事警察局拘提到案，讓這位沒有任何前科的黑幫教父，首度在媒體前曝光。警方透露，這次之所以會逮捕王，除了懷疑他涉及去年的館長槍擊案，也懷疑他與25年前四海幫幫主陳永和命案，及多起未偵破的重大刑案有關。  

外傳王鑫年輕時曾到美國發展，加入當地黑幫，之後還帶了一批凶狠的ABC殺手返台，犯下多起槍擊案，卻從未被定罪，這次檢方複訊後諭令他200萬元交保，未向法院聲請羈押，讓他暫時全身而退。

上週四一早，刑事警察局幹員會同10多名除暴特勤隊員，全副武裝、荷槍實彈衝進新北市新店區「綠中海社區」一戶民宅，逮捕天道盟美鷹會大哥王鑫，面對警方突如其來的搜捕，67歲的王雖感到意外，卻十分配合。

刑事警察局幹員在新北市新店區的「綠中海社區」（圖）某別墅內，逮捕王鑫。

同一時間，刑事局也在新北市雙和、八里等地拘提多名嫌犯，一共帶回土方公會理事長王建翔、美鷹會會長劉克堅、劉克堅左右手劉宗銘、王鑫前司機李冠緯等4人到案。

王鑫的前司機李冠緯（圖）這次也被警方帶回訊問。

天道盟美鷹會成員劉宗銘被警方拘提到案，檢方最後諭令50萬元交保。

刑事局透露，這波搜捕行動，事前監控長達4年，警方懷疑網紅館長陳之漢去年遭槍擊事件、2018年台北市土方公會前理事長王國振遭槍擊案、台北市民權西路都更恐嚇案、基隆月眉土方股東恐嚇案等重大刑案，都與王鑫等人脫不了關係。

網紅館長陳之漢（右）去年遭槍擊，警方懷疑王鑫是幕後主謀。（翻攝畫面）

館長陳之漢去年在自家健身館前遭槍擊，引發軒然大波。（翻攝畫面）

王鑫被捕後，面對警方訊問，始終惜字如金、不說一句話，行使緘默權，歷經10多個小時偵訊，刑事局隔天凌晨4點，將5人全部以涉犯《組織犯罪防制條例》等罪名移送台北地檢署複訊，並希望將王等人收押。

因擔心美鷹會其他幫眾劫囚，刑事局繃緊神經，除了每名嫌犯搭配2位全副武裝的特勤隊員進行押解，也請北檢所在地的台北市警局中正一分局偵查隊、派出所，在押解行經的路段進行管制、盤查，防範任何可能的衝突意外。但檢察官複訊後，諭令王鑫等人以200萬元到50萬元不等金額交保，讓警方失望。 

警方除了拘提王鑫等人，也一併查扣他們的名車。

凶狠的美鷹會精神領袖王鑫，心中相當感念當年在他無人聞問之際，曾提拔過他的永和太極會要角陳治男，還向當時天道盟領袖羅福助舉薦。除陳治男外，當年也有少數金主、企業家、角頭大哥賞識王鑫，私下贊助他發展經費，王為了感念這些曾幫助過他的人，曾送給這些恩人每人一片999純金的黃金名片，強調在他有生之年，只要任何人拿著這張金名片提出任何要求，他都會兌現。  

這張在江湖上被視為「免死金牌」的黃金名片，外傳共發出99張，每張還有不同編號，只要拿得出來，王鑫絕對二話不說，找人幫持有者免費辦事，只不過事情辦完後，黃金名片必須繳回。傳言曾有企業家二代靠著這名片，把家族財產全數追回，大讚王鑫是言而有信之人。

原本部分黃金名片持有者不以為意，認為王鑫在膨風、吹牛，後來得知他手段凶狠、說到做到，紛紛把金名片找出來妥善保存，每個人都想著「也許將來哪一天可能會用得到」，更有人開玩笑地說，可以拿來當傳家寶，只要王鑫還在人世，就算自己用不到，也可傳給下一代，當成家族的「保命符」。

3年前，台北市土方公會前理事長遭槍擊，警方封鎖現場採證，外傳此案也與王鑫有關。（翻攝畫面）

至於王鑫的感情生活，則不如他的黑道事業那麼複雜。外傳王回台後，與新北市永和地區前角頭「孤呆」的遺孀、綽號「阿妹仔」的孔女交往多年，孔底下有一批孤呆留下來的小弟，順理成章交由王使喚。這群人作風剽悍，喜歡穿戰鬥裝、戰鬥靴，持制式手槍犯案，被稱為「飛虎隊」，他們以洗劫雙和地區職業賭場維生，許多賭場因畏懼王的名號不敢報案，甚至否認遭搶。

熟知王鑫行事風格的警官告訴本刊，當年王在雙和地區出沒時相當低調，常常只穿短褲、拖鞋出門，不認識的人根本看不出他是大哥級人物，這幾年隨著年事漸高，王已逐漸退居幕後，不再對外露面，但仍舊被視為天道盟美鷹會的靈魂人物。

外傳王鑫曾與女友「阿妹仔」在新北市中和這棟大樓（圖）同居。

除了王鑫之外，這次被警方逮捕的土方公會理事長王建翔，則被視為王鑫的代言人。王建翔綽號毛毛蟲，長相帥氣，早年以酒店經紀起家，後來在台北市經營「金」字開頭的酒店，在中山區及東區擁有7到8家便服、禮服店，成為台北市酒店四大系統業者之一。

王建翔早年從酒店經紀發跡，目前酒店生意已另交他人經營。

6年多前，王建翔把旗下的酒店交由竹聯幫寶和會圍事，因寶和會與王鑫關係密切，王建翔因此與王鑫結識，他憑藉口才好、交際手腕靈活，深獲王鑫賞識，多年前王鑫力推他擔任土方公會理事長，而王建翔對外則以「小王董」自稱，道上兄弟都知道，他出面就代表王鑫，被視為王鑫身邊的「文將」，道上更因此傳出「大小王董」之說。

長相帥氣的王建翔（圖）獲王鑫重用，還推舉他擔任土方公會理事長。

20多年來，台灣檢警奈何不了的黑幫教父王鑫，這次因刑事警察局大動作搜捕，讓他的神祕面紗意外被揭露，雖然王最後獲得交保，但警方並未放棄，將繼續調查蒐證，誓言將王鑫及其同夥繩之以法。


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