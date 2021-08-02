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育兒加碼補助今上路　0-5歲津貼每月3500、0-2歲托育補助最高7000

▲▼8月起育兒補助加碼上路。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲8月起育兒補助加碼上路。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

為落實0到6歲國家一起養政策，衛福部從8月起將育兒津貼調高為3500元、托育補助最高7000元，就學繳費的上限則減少了1000元，總統蔡英文表示，到了明年8月補助還會再提高，「讓孩子們有更好的成長環境，這件事情，我們會不斷努力！」

蔡英文2日在臉書發文表示，從這個月開始，育兒津貼和托育補助，都提高了1,000元。另外，二到六歲的孩子，就學繳費的上限也再減少了1,000元。這是政府落實0到6歲國家跟你一起養政策承諾的最新進度，「下個月刷簿子時，可以多注意一下！」

蔡英文指出，不只今年8月補助加碼，到了明年8月補助還會再提高，繳費也會再降低，「當爸媽的神隊友，幫忙減輕負擔，讓孩子們有更好的成長環境，這件事情，我們會不斷努力！」

據衛福部公布資料顯示，今年8月起，家有0至5歲幼童每月補助3500元育兒津貼，0至2歲幼童根據公共化、準公共托育機構，每月分別補助4000、7000元托育補助，2至6歲則依公共、非營利、準公共就學機構，分別補助1500、2500、3500元。

明年8月起，家有0至5歲幼童育兒津貼則增加為每月5000元，0至2歲幼童根據公共化、準公共托育機構，每月分別補助5500、8500元托育補助，2至6歲依公共、非營利、準公共就學機構之補助，則分別降為1000、2000、3000元。

低收及中低收子女部分，讀公立、非營利、準公共幼兒園免費，0至2歲者，育兒津貼及托育補助會再增加。

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