美體操女王突退賽　苗族18歲少女「靠勇氣摘金」熬過骨折奪牌爆紅

▲美國亞裔18歲選手李伊（Sunisa Lee）29日在東京奧運奪得女子體操個人全能金牌。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國曾拿下4面奧運金牌的「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）27日在東奧女子體操團體賽場上失誤，隨後宣布由於心理健康問題，將退出所有團體與個人賽事。然而，29日女子體操個人全能決賽中，在沒有拜爾絲的情況下，一名18歲的美國苗族少女靠勇氣克服腳傷，以57.433的總分奪冠，為美國保住這面金牌。

▲美國「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）在2016里約奧運摘下4金1銅，卻在東奧臨時因為心理狀況不佳而退賽。（圖／路透）

根據美聯社、《衛報》報導，東京奧運女子個人全能體操決賽29日登場，來自明尼蘇達州年僅18歲的美國苗族少女李伊（Sunisa Lee）與接受過膝蓋手術的巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）激烈競爭，最後以0.135分的優勢奪的金牌，這也是美國連續第5屆帶走這個項目的金牌，而過去2屆奪牌的杜格拉斯（Gabby Douglas）與「體操女王」拜爾絲都是非裔，李伊則是出身於寮國移民家庭。

▲李伊是本屆奧運美國體操隊中最年輕的成員，也是第一位第一位站上奧運的苗族裔美國體操選手。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，越戰期間，美國中情局（CIA）招募苗族人在寮國參加一場秘密戰爭行動，戰後倖存的苗族人有的在農場工作，有的被關入再教育營，最終超過10萬人移民到美國，現今明尼蘇達州有超過6.6萬苗族人，李伊的父親John Lee就是其中一員。不過，苗族裔美國人有60％收入較低，更有超過25％處於貧困。

李伊16歲時參加2019年體操世錦賽，首次入選國家隊就拿到團體金牌、高低槓銅牌的好成績，但就在此前，爸爸意外跌落梯子，導致胸部以下癱瘓，她直到出賽前一天都在醫院陪病，最後是父親說服她必須去比賽，目前病情仍在緩慢恢復中。新冠疫情肆虐，叔叔與嬸嬸兩位至親2020年接連染疫過世，這對李伊更是一大打擊。

▲李伊的體操之路遇到許多困難，但她一一克服，並在拜爾絲無法出賽的狀況下，仍美國奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

同年，李伊面臨左腳骨折與阿基里斯腱損傷，但由於疫情導致許多賽事取消，她用2個多月的時間恢復，當時她也曾有過辭職的想法，「情況一點也沒有好轉，我覺得自己可能永遠無法參加奧運了。」雖然在今年6月美國錦標賽中李伊似乎有些腳痛，所幸最後傷勢及時痊癒，而且越訓練狀況越好，最後趕上美國奧運選拔賽，在選拔賽的最後一天，她的總分甚至擊敗了拜爾絲。

▲李伊奪金後激動表示，「這太瘋狂了，感覺很不真實。」（圖／達志影像／美聯社）

奧運個人全能決賽當晚，李伊的父母和許多居民擠在社區中心看著女兒奪冠，李伊承認，對她許多朋友與家人來說，站上世界舞台並不容易，「但我想讓人們知道，你永遠不知道最後會怎樣，所以不要放棄你的夢想。」

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