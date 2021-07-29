蔣經國侍衛長女兒山上獨居30年　疫情衝擊「仙女落人間送餐」

圖、文／鏡週刊

我當電影翻譯快30年，一直在山上獨居，過著神仙日子。去年受疫情影響，影展幾乎都停辦，接不到稿子寫；跟幾個朋友合資賣咖啡簡餐，今年5月才剛開店，花了60萬元裝潢，還沒開始賺錢，疫情又爆發了。

年輕時從不需煩惱錢，我爸1949年來台灣，是小蔣的侍衛長，陪（小蔣）總統看戲泡妞，後來被安排到中央銀行當祕書。結果我才4歲，媽媽就跟別的男人跑掉，爸爸獨自撫養我和哥哥長大，把我捧在手心呵護。我一路念最好的學校，但我都蹺課看電影，讀莊子和卡夫卡。

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明星大學畢業後，鬼混到26歲，我爸爸肺癌過世，我搬到山上一個人住，接影展翻譯，第一次自己賺錢維生。發稿者把最難的藝術電影交給我，我寫得又快又好，像希臘導演安哲羅普洛斯，字幕全是哲學詩句，只有我能寫。我自恃很高，不跟鄰居來往，但社區幼稚園的老師喜歡我，他抱著流鼻涕的孩子，用油桐花做成小花環，來我家告白。

在一起後發現，我孤僻，他卻把家裡搞得像里長辦公室，貓狗小孩都進進出出，鄰居來家裡討論教育改革。後來我劈腿，他傷得很重，終究分開。但他帶我認識山，認識孩子，讓我變得柔軟，讓我開始看見不一樣的人。

沒影展我就沒收入，開店又遇到三級警戒，幸好我燒得一手好菜，我到社區發傳單，每到週末就把客人預訂的牛腩、小菜打包，騎機車外送給客人。但要接觸人，我心裡還是矛盾，例如有個打赤膊的老人來店裡買咖啡，我很怕髒，一直想等他走了要把椅子擦乾淨，可是聽他說自己沒工作，又心軟了，沒收錢。

山上的房東是個開計程車的大姐，嚼檳榔，我其實受不了她動作粗魯嗓門又大，偏偏她又很愛來找我聊天。上個月她來找我，我有點怕跟她講話，結果她塞了6,000元紅包過來，恭喜我開店。她知道現在生意不好，還跟我說：「下個月房租妳不用給我了！」我好慚愧，原來自己還是傲慢。我想把這份善意傳遞出去，請教會牧師幫我留意社區有需要的家庭，每次備餐我就多做，給他們一份，我想鼓勵自己，也鼓勵他們不要灰心，現在再苦，「好日子一定會來的。」以前朋友都說我是山上的仙女，因為疫情，我終於落地來人間生活。

趙翾，58歲，新北市，電影翻譯



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