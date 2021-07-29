神祕大腳怪是真的！抱小孩渡河畫面曝光 　FBI首公佈40年檔案

▲大腳怪又稱大腳或北美野人，是一種傳說中未知的靈長類生物。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

大腳怪真實存在？大腳怪（Bigfoot）是北美傳說中未知的靈長類生物，關於牠的存在眾說紛紜，近日在美國密西根州就有網友宣稱，親戚在卡斯河（Cass River）目睹傳說中的大腳怪過河的畫面，慎只有民眾表示，他擁有大腳怪的頭顱，並拍影片為證，就連美國聯邦調查局（FBI）也公布了關於大腳怪的22頁檔案，引發熱議。

▲美國網友划皮艇時目擊大腳怪，他趕緊將畫面拍下，在網路上引發討論。（圖／翻攝自Rocky Mountain Sasquatch Organization YouTube）

據《太陽報》報導，密西根州一名網友艾迪（Eddie V）7月初，與他的表兄至卡斯河划皮艇，意外發現遠處出現一個神祕身影，外型看起像猿人，全身佈滿棕色毛髮，由於他們從未見過這種生物，趕緊拿出手機拍攝，雖然僅短短5秒鐘，卻在網路引發熱議。

不少人認為，這就是傳說中的「大腳怪」（Bigfoot），當時牠正在渡河，手中還抱著物品，似乎是抱著孩子渡河，但也有人認為那是大腳怪叼著一隻鹿。對此，洛磯山脈大腳怪組織的研究員凱爾（Kyle Shaw）坦言，這段畫面令人難以置信，由於攝影品質相當差，因此很難透過影片判斷影中的生物就是大腳怪；但可以確定的是，這個生物確實在河中移動，划水時產生波紋，也在水面上出現倒影，顯示該段影片並非造假。

▲70公分頭顱冰封半世紀竟有雙食道。（圖／Peter Caine Dog Training YouTube）

美國的大腳怪目擊通報並不少見，在過去50年裡就累計1萬多件，大腳怪又稱大腳或北美野人，是一種傳說中未知的靈長類生物，牠們棲息在偏遠的叢林中，範圍主要是在美國太平洋西北地區與加拿大不列顛哥倫比亞等地區。好幾世紀以來，不斷有人發誓曾親眼目睹大腳怪的身影。

像是2017年，就有美國一名訓狗師肯恩（Peter Caine）在YouTube貼出影片，表示他爸爸1953年射死一隻大腳怪，將牠的頭顱切下之後冰凍起來，這顆重達約54公斤的頭顱長達70公分，比人類的頭顱大了好幾倍。肯恩表示，因為頭顱被冷凍在冰箱中，因此65年來保存完整，影片中可見大腳怪整顆頭長滿粗捲毛髮，宛如魚眼般的大眼睛旁有著濃密睫毛，大嘴則像微笑般裂開，露出整齊的白色牙齒，甚至還有雙食道。

▲FBI公布大腳怪長達22頁的檔案照。（圖／翻攝自OPB YouTube）

對於肯恩的說法，有網友認為是造假，要他將頭顱拿去做鑑定，若說要找「專業」的來驗證，據《大眾機械》（Popular Mechanics）報導，1976年，美國聯邦調查局，在大腳怪資訊中心與展示館總監拜恩（Peter Byrne）的要求下，曾檢測連了15根毛髮的奇怪皮膚樣本。

報導稱，FBI通常不會公開這類文件，直到相關人物死亡，如今公布這份長達22頁的報告的原因有兩種可能，就是大腳怪已經死亡；再來牠是真的。據FBI表示，聯邦調查局實驗室主要是為了執法機構進行刑事調查，但由於當時包括《紐約時報》、《華盛頓明星報》等報導，都宣稱大腳怪可能存在，因此他們還是著手進行鑑定。

幾個月後，FBI表示，該毛髮出於一種鹿科動物，「通過這些檢查得出結論，這些毛髮的起源是鹿類動物」。雖然這是一個令大腳怪失望的答案，但仍不算是結案，有人認為這種生物或牠們的近親，在全世界都有蹤跡，例如喜馬拉雅山的雪人、中國大陸神農架的野人等。

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