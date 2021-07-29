帶小三打疫苗遇正宮！3女1男接種站「大亂鬥」　衛生局回應了

▲網友稱接種站「大亂鬥」的影片，是男子帶小三打疫苗卻碰上老婆和她妹妹的場景。（圖／翻攝自推特／@jhonhenriqueofc）

圖文／CTWANT

新冠疫苗持續，為了讓疫情早日結束，各國都在拚疫苗覆蓋率，希望國人都擁有抗體，早日恢復以往生活。不料近日一段大亂鬥影片在網路上瘋傳，網友繪聲繪影描述是正宮與小三在接種站狹路相逢，導致起衝突。對此，當地衛生局出面說明了。

一名網友在美國網路論壇reddit分享一段長約30秒的影片，從影片中可見，長髮女子走進接種站看見黑衣女子站在一名男子旁邊，氣憤地衝上前理論；此時男子衝出來擋在2人中間，讓雙方保持距離。豈料，黑衣女子居然拿起椅子朝長髮女子砸過去，雙方正式開戰。由於長髮女子並不是單獨一個人，還有一名女性友人在旁邊，2人聯手暴打黑衣女子。

男子這時再度衝出來，4人扭打成一團，讓旁邊民眾非常傻眼，也導致施打作業被迫暫停15分鐘。影片上傳至網路後被瘋傳，出現多種解釋版本，其中大家一致認同的就是男子帶小三去接種疫苗，結果被正宮撞見的說法；不過也有人認為，是插隊引起的肢體衝突。

對此根據巴西新聞網站《G1》報導，巴約市（Bayeux）衛生部門說明，該場混亂是家庭之間長期不合的結果，經過協調後，衝突獲得控制，4人都已完成疫苗接種，之後現場也恢復施打作業，沒有人員被捕或受傷。

而對於網友推測的小三撞見正宮的說法，衛生局沒有證實。消息一出，有網友忍不住直呼，「不管你是出軌還是忠實的人，重要的是接種疫苗。」

E o cara que foi levar a amante pra vacinar e encontrou a mulher e a cunhada na fila? pic.twitter.com/HTAxkpEECy — Jhon | (@jhonhenriqueofc) July 21, 2021

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