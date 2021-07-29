20cm鮮紅大蜈蚣驚呆百萬人！　屋主差點放火燒房子

I almost had set the crib on fire yesterday….Y’all wouldn’t believe what I found in my daughters room dawg. I just spent a 50ball at Lowe’s on everything pest control. I found where it came in and sealed every window in the crib and some. pic.twitter.com/iAoN7uWYsY — Miami Vice II (@VickGlaze) July 27, 2021

記者崔子柔／綜合報導

美國德州一名男子家裡出現一隻巨大蜈蚣，他拍下影片PO上推特，不到2天已經超過240萬人觀看、破萬次分享，他也一度被嚇到崩潰，「差點放火燒了！」

根據《每日星報》報導，網友27日在推特帳號@VickGlaze上PO出13秒的影片，拍攝者表示，這隻蜈蚣出現在他位於德州奧斯丁的家，有著鮮紅色的巨大頭部，長得就像外星生物，整隻快要和沙發側邊一樣長。

影片中，一旁的孩子還不斷詢問「天阿，這是從哪來的？」拍攝的爸爸則說，「我差點放火燒了嬰兒床」、「我找到它從哪裡進來，現在把嬰兒床周圍的每個窗戶都封上」，他嚇得整個晚上沒有關上燈，甚至在經過這件事後一度想離開奧斯丁。

▲這隻蜈蚣身長超過20公分。（圖／翻攝自推特）



最後拍攝者想辦法將蜈蚣裝進一個密封罐，再開車到幾英里外的地方丟到，深怕它再次出現。

影片被分享超過1萬次，有網友指出，這是北美體型最大的「巨型沙漠蜈蚣」（Texas redheaded centipede），平均會長到超過20公分，具有毒性，平時吃老鼠、青蛙、蜥蜴等，人類被咬傷會有劇烈頭痛、灼熱等症狀，通常不會直接致死，若對毒液過敏，可能引發腎衰竭、心臟病等。