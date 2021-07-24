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快訊／宜蘭禁水域活動！景區內「禁烤肉、露營」　多項禁止一次看

▲宜蘭疫情增溫，宜蘭縣長林姿妙12日再宣布各項防疫升級措施。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院宣布7月27日起全國調降至二級警戒，指揮中心下午也公布各行業最新指引。對此，宜蘭縣府表示，縣轄景區內露營、烤肉，暫停開放；頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、湯圍溝公園及清水地熱公園也暫停開放。

宜縣政府工旅處長李東儒表示，因應中央流行疫情指揮中心7/23宣布疫情警戒降二級，宜蘭縣轄景區及縣管水域、海域遊憩活動，自7月27日至8月2日採降載開放原則。

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維持禁止的部分包括，縣轄景區內露營、烤肉，暫停開放；頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、湯圍溝公園及清水地熱公園也暫停開放;轄管水域與海域仍禁止水域遊憩活動。這部分不開放的遊憩行為及園區，露營、烤肉涉及夜間管理;溫泉公園、湯圍溝、清水地熱，則因為有湯屋、泡腳池、煮蛋池等;水海域活動則不容易落實全程戴口罩，都對管理者或遊客，需要比較高的防疫要求，所以先予以暫停開放或禁止，再持續視疫情及防疫作為滾動式檢討。

至於其他景區，則以50%降載開放，有專屬停車場的開放景區，採取停車位降載50%管制；無專屬停車場的開放景區，各以社交距離戶外人潮容留上限，降載50%管制，船運則以載客數降載50%管制，這部分也會持續視疫情及防疫作為進行滾動式檢討。

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