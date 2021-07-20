　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太神了！26歲女失蹤3小時　大甲警30分鐘觀音神像前尋獲

▲▼台中外埔1名26歲女子失蹤3小時，警方30分鐘後在觀音神像前尋獲並送醫。（圖／警方提供）

▲▼台中外埔1名26歲女子失蹤3小時，警方30分鐘後在觀音神像前尋獲並送醫。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名26歲黃姓女子疑因心情不佳，獨自徒步離家出走，黃母在住家附近找了3小時仍未找到，擔心會做出傻事，急得趕緊向大甲警分局外埔分駐所求助，警方出動全所警力外出找尋，研判黃女可能會去寺廟尋求心靈安慰，於是前往三清總道院，30分鐘後果然在三樓的觀音神像前發現黃女，黃母喜極而泣，一再感謝警方幫忙。

▲▼台中外埔1名26歲女子失蹤3小時，警方30分鐘後在觀音神像前尋獲並送醫。（圖／警方提供）

黃母日前下午2點到外埔分駐所報案，表示她女兒早上11點就無故自行徒步離家不知去向，身上沒帶手機，失去聯繫，天氣炎熱又沒吃午飯，她已找了3個小時都沒找到，由於女兒最近精神狀況不好，心情不佳，非常擔心安全，希望警方可以協助。

所長紀適華得知後，立即出動全所警力兵分多路協尋，警員吳奕霆、吳世揚認為黃女心神不寧，可能會到附近廟宇求神拜佛，尋求心靈慰藉，於是到三清總道院尋找，果不其然，在廟宇的三樓殿堂角落處發現黃女坐在觀音神像旁，神情呆滯且自述身體不適，警方立即協助載送就醫。

黃母感激的說，沒想到報案後不到半小時就找到女兒，真的非常感謝警方協助，警方則建議，應多關注女兒狀況，避免類似事件再度發生。

ET快訊
20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」　網揭1關鍵驚呆：今天才知
戴資穎3顆星旅館「一晚才1200元」　旅日神人曝1原因：是合
快訊／欣欣秀泰緊急「全面關閉」！　停業原因曝光
快訊／松山戶政事務所1人確診　300人「PCR結果出爐」
烟花颱風恐撲台！背後藏四大跡象　專家：讓人想起當年的「它」
「羞辱一個不夠？」網再點名1球后　翻出陰謀論：被故意擋路
第三輪收疫苗簡訊　19歲妹驚喊「收到了」！網曝2可能性
費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「1怪癖」：怎毛病那麼多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轟北市珠寶店老闆5槍跑對岸　逃4年返台躲疫遭逮起訴

大雨中「6種行為」超容易被雷劈　還要注意「地上那一根」

「蘆竹王陽明」不甩教召令沒事！理由曝光　曾獲軍方「免死金牌」

老婆貼身衣褲有「壞壞分泌物」！他一查綠爆…列10大偷吃事蹟心碎

高雄女涉水疑觸電倒地！下秒趴地命危　葉克膜搶救17hrs現況曝

女客已喊NO　男公關被框出場爆性侵：按經驗，女生說不要就是要

太神了！26歲女失蹤3小時　大甲警30分鐘觀音神像前尋獲

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

轟北市珠寶店老闆5槍跑對岸　逃4年返台躲疫遭逮起訴

大雨中「6種行為」超容易被雷劈　還要注意「地上那一根」

「蘆竹王陽明」不甩教召令沒事！理由曝光　曾獲軍方「免死金牌」

老婆貼身衣褲有「壞壞分泌物」！他一查綠爆…列10大偷吃事蹟心碎

高雄女涉水疑觸電倒地！下秒趴地命危　葉克膜搶救17hrs現況曝

女客已喊NO　男公關被框出場爆性侵：按經驗，女生說不要就是要

太神了！26歲女失蹤3小時　大甲警30分鐘觀音神像前尋獲

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

M1 iPad Pro 2021 前後代比較與 iPadOS 15 動手玩

批高端通過EUA「黑箱作業」　江啟臣告發陳時中、食藥署圖利罪

金山三腳貓懷孕路倒！　休養生出「美瞳驚喜包」每天吃鱸魚哺乳

癌症患者到底該不該打疫苗？10大QA一次看　第5點快筆記

一直幫插隊的點餐！嘻小瓜受夠反映「早餐店回答傻爆眼」：直接發火

拚726降級？專家曝1數據有隱憂　點名台北地下街「強化熱區清理」

阿嬌關注吳亦凡風波…曝「同套路」！熬夜狂追八卦：他應該轉錢給我

日本超神準心測「最想當動物園哪隻動物？」看出適合你個性的工作

726降級「樂觀」看待！李秉穎提但書：2週都沒發生才完全放心

被挖醒去散步！出門那刻「床邊凝望」狂放閃　媽火：夠了你們2個

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女疑觸電畫面曝　葉克膜搶救中

國道5車連環撞！駕駛弟弟身亡

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

虎頭山步道赫見雙屍！夫妻失聯一周成白骨

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

台中雷擊意外　姐妹花「瞬間被電到」

高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

大嬸為討生活下海　降價攬客慘了

39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

直擊高雄「暴雨吞車」　鹽埕水位達半個輪胎高

更多熱門

相關新聞

2天連3起魔神仔牽人？阿嬤倒草叢失控狂笑

2天連3起魔神仔牽人？阿嬤倒草叢失控狂笑

清明連假家家戶戶都在準備祭祖掃墓，但桃園、台南、高雄各地卻在2天內接連出現疑似「魔神仔牽人」的事件，其中一名阿嬤甚至失蹤近2天，被員警在公墓的草叢中發現，期間還狂笑說「有人帶我去玩」，讓現場人員起雞皮疙瘩。

女子離家揚言自殺　員警及時尋回

女子離家揚言自殺　員警及時尋回

關鍵字：

外埔所三清總道院失蹤女

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

京站威秀7／20全面關閉消毒！

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面