太神了！26歲女失蹤3小時　大甲警30分鐘觀音神像前尋獲

▲▼台中外埔1名26歲女子失蹤3小時，警方30分鐘後在觀音神像前尋獲並送醫。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名26歲黃姓女子疑因心情不佳，獨自徒步離家出走，黃母在住家附近找了3小時仍未找到，擔心會做出傻事，急得趕緊向大甲警分局外埔分駐所求助，警方出動全所警力外出找尋，研判黃女可能會去寺廟尋求心靈安慰，於是前往三清總道院，30分鐘後果然在三樓的觀音神像前發現黃女，黃母喜極而泣，一再感謝警方幫忙。

黃母日前下午2點到外埔分駐所報案，表示她女兒早上11點就無故自行徒步離家不知去向，身上沒帶手機，失去聯繫，天氣炎熱又沒吃午飯，她已找了3個小時都沒找到，由於女兒最近精神狀況不好，心情不佳，非常擔心安全，希望警方可以協助。

所長紀適華得知後，立即出動全所警力兵分多路協尋，警員吳奕霆、吳世揚認為黃女心神不寧，可能會到附近廟宇求神拜佛，尋求心靈慰藉，於是到三清總道院尋找，果不其然，在廟宇的三樓殿堂角落處發現黃女坐在觀音神像旁，神情呆滯且自述身體不適，警方立即協助載送就醫。

黃母感激的說，沒想到報案後不到半小時就找到女兒，真的非常感謝警方協助，警方則建議，應多關注女兒狀況，避免類似事件再度發生。