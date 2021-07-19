高端疫苗「適用20歲以上、2劑間隔28天」　陳時中透露開打規劃

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（19）日通過高端疫苗EUA，食藥署長吳秀梅表示，高端疫苗將適用於20歲以上成人接種，兩劑須間隔28天，每個月也要提供安全監測報告。至於何時開打？指揮中心指揮官陳時中表示，會盡快送到預防接種諮詢小組（ACIP）進行討論，等到決定後再跟大家報告。

國產疫苗進入EUA審查階段，高端疫苗6月中送件後，因資料不齊被要求補件，7月14日完成補件後，已由食藥署進行緊急授權審查。

食藥署長吳秀梅今（19）日表示，食藥署為積極因應新冠病毒疫情防疫需求，於110年7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗（以下簡稱高端疫苗）專案製造申請案。

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吳秀梅提到，高端疫苗與AZ疫苗進行中和抗體比較，在95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍，高端疫苗組血清反應比率信賴區間下限為95.5％，遠大於標準要求50%。與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。

食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告，以保障國人用藥安全。