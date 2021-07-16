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打完疫苗仍染疫！　辣妹主持人親曝Delta病毒多可怕

▲▼ Catt Sadler。（圖／翻攝自instagram）

▲桑德勒已經完成2劑疫苗接種。（圖／翻攝自instagram）

記者崔子柔／綜合報導

新冠疫情肆虐全球超過1年半，近期Delta變種病毒的傳染力更讓人畏懼，美國辣妹主持人桑德勒（Catt Sadler）已經接種2劑疫苗，平時也戴妥口罩，但仍受Delta病毒侵襲，「我必須告訴你，打過疫苗不等於完全免疫」。

桑德勒14日在instagram發文指出，「我完成疫苗接種但還是染疫了，我說出來是要讓大家明白疫情大流行還沒結束」，她表示，無情的Delta具有極高傳染性，她先前因為要照顧一名以為是流感的患者，所以確實和病毒有過密切接觸，「但我有戴口罩，也打完疫苗了，我以為自己不會有事」。

▲▼ Catt Sadler。（圖／翻攝自instagram）

▲桑德勒在IG發文。（圖／翻攝自instagram）

桑德勒提到，她已經發燒2天、頭痛欲裂，還有一些奇怪的膿液從眼睛冒出，現在身體嚴重疲勞，連下床的力氣都沒有，「如果你接種了疫苗，請不要放鬆警戒，在室內或人群裡請戴上口罩」。

「我不是醫學專家，我必須告訴你，打過疫苗不等於完全免疫」，桑德勒表示，疫苗能減低重症、死亡率，但還是可能感染，所以要持續做好自我防護。

▼桑德勒接種2劑疫苗仍染疫。（圖／翻攝自instagram）

▲▼ Catt Sadler。（圖／翻攝自instagram）

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