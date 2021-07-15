狂傳千則訊息！妻挑逗小王「腦袋是你穿內褲的畫面」　夫看完綠炸





▲何男發現妻子與鄭男互相傳送性暗示對話，提告求償50萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

何姓男子2020年間發現林姓妻子與一名鄭姓男子傳送上千則性暗示、表達愛意的對話，認為配偶權受損，提告向2人求償50萬元精神撫慰金。日前台中地院審理後，判林女、鄭男連帶賠償20萬元為適當。

判決指出，何男與林女2018年10月8日結婚，婚後本幸福美滿，直到他在2020年間發現妻子與鄭男上千則的對話紀錄，一切才變調；他指控，對話內容包含「寧可對著牆壁打手槍，也不想跟我愛愛嗎」、「已經兩天沒抱到你了，要抱抱充電」、「想X嗎，我等你哦」、「瞬間腦袋就是你穿內褲的畫面而已」、「愛你」、「哈哈，以後抱你手又不安分了，等下又亂摸亂摸」，等性暗示、表達愛意話語，足認林女、鄭男逾越一般男女交往關係，故向2人求償50萬元精神撫慰金。

林女辯稱，何男提出的對話證據非LINE原始紀錄，而是記事本txt文字檔，可加以修改、增減內容，且檔案儲存日期不同、內容不連續；此外她否認有該段對話內容，聲稱手機有設定密碼，何男不可能取得她的手機資料，且即便對話屬實，何男未經其同意下載，也已侵害其隱私權，屬違法蒐證。何男則稱，他與林女之間沒有踰矩行為。

對此，法官勘驗相關事證後，認為何男提出的對話紀錄具有連續性並無中斷，訊息高達上千則、累計上百頁，足認何男無虛構或者偽造紀錄。至於隱私權部分，何男表示，林女曾告知密碼，他才會上雲端下載對話紀錄，惟遭林女否認。法官指出，夫妻之間生活範圍高度重疊，2人互相使用手機，其中一方代接、代為查看，屬共同生活一部分，隱密性，顯然低於一般人。

法官認為，何男提告有理，審酌兩造身分、地位等情狀，以及何男、林女正在進行離婚訴訟，最終判林女、鄭男連帶賠償20萬元為適當。