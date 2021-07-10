保險人妻「最喜歡69」！拒愛老公1年　內褲竟驗出精蟲慘了

▲林女內褲驗出精蟲反應。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

從事保險業的林女和蔡男結婚後，找上陳男搞曖昧，還傳送「最喜歡69了」、「又抓又揉又舔的」等鹹濕對話內容，內褲上更驗出男性精蟲反應，最後法官判陳男須賠償蔡男30萬元。

根據判決書內容，林女和蔡男在2005年結婚，育有2子，但在2015開始與陳男有曖昧互動，還私下單獨約會，蔡男當時為了維持家庭關係，選擇原諒2人，但他2019年2月底偶然看見妻子手機對話內容，發現陳男一直以來都仍和妻子發生性關係。

蔡男提出妻子與陳男的對話紀錄，內容相當鹹濕，包括「像你今天的（內衣符號）就很好看」、「奶奶抓起來有滿一點嗎」、「你看我，又抓又揉又舔的」、「而且小老公才剛進去、電話就響了」、「最喜歡我們69了，那天因為我們好朋友來，不能69，心裡一直有缺憾，一定要補回來」等，另因自己和妻子已1年多沒有行房，但妻子內褲卻有精蟲反應，認為一定是陳男的精蟲。

陳男受審時矢口否認與林女有發生關係，並稱蔡男提供的對話紀錄是私下竊錄的，應不具證據能力，然而法官認為，就算林女內褲上的精蟲證實是陳男的，也不能證明2人有發生性行為，但再看鹹溼的對話內容，可顯示2人關係超過正常認知範圍，判陳男須賠償蔡男30萬元。