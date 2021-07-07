影片曝光！夜襲刺殺海地總統　暗殺小隊在他私人住宅外集結

▲海地總統和第一夫人2018年曾訪問台灣。（資料照／記者林敬旻攝）



記者王致凱／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日驚傳遇刺身亡，震驚國際社會。網路上流傳一段其私人住宅外的監視器畫面，拍到數名槍手在摩依士住所外走動的畫面。之後影片畫面轉黑，但仍可聽見現場槍聲大作，顯然是有組織的暗殺行動。

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n — Madame Boukman - Justice 4 Haiti(@madanboukman) July 7, 2021

海地代理總理約瑟夫發表聲明說，摩依士住所遇襲的時間點介於6日深夜至7日凌晨1時之間，槍手中包括說西班牙語的人士。除了摩依士之外，其第一夫人也同樣遭槍擊，已經送院治療。

根據路透社報導，海地首都太子港近期正好發生一波幫派暴力衝突，武裝團體和警方連續數個月相互爭奪街道控制圖，使得太子港許多地區成為禁區。儘管在暗殺事件發生後，太子港街頭仍不時傳出槍響，但約瑟夫強調，軍隊和警方已經掌握住局勢。

位於加勒比海的島國海地長年處於貧困和動盪之中，同時因為政治嚴重對立，舉國面臨日益嚴重的人道主義危機和糧食短缺問題。海地唯一的陸上鄰國多明尼加共和國，先前已經關閉與海地之間的邊境。海地同時也是台灣位於美洲的邦交國之一。

原本從事香蕉出口貿易的摩依士，於2017年正式就任海地總統，但隨即面臨反對派激烈抨擊。海地反對派人士指控摩依士企圖透國修改任期規定來建立專制獨裁政權。不過，摩依士過去始終堅決否認這類指控。

在暗殺事件發生後，美國駐海地大使館已經發表聲明說，考量「持續性的安全局勢」，美方決定於7日關閉大使館。白宮發言人薩奇（Jen Psaki）表示，美國正在評估這起悲劇攻擊事件，美國總統拜登將聽取相關簡報。

海地鄰國多明尼加共和國總統阿比納迪爾（Luis Abinader），7日稍早也已經針對海地局勢召開緊急會議。

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