　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

▲▼ 寶可夢,醫用口罩,限量,小三美日,皮卡丘, 親親JIUJIU。（圖／小三美日提供）

▲寶可夢迷瘋狂尖叫！因為親親JIUJIU醫用口罩又推出超萌口罩來擄獲大家的心。

圖、文／小三美日

親親JIUJIU醫用口罩又推出超萌口罩來擄獲大家的心，讓寶可夢迷瘋狂尖叫！這幾款是童年卡通回憶，引爆大家的收藏慾！第一波全台限量開賣，六隻寶可夢皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子這些經典角色通通上場，讓人童心一秒大爆炸！從小就是它們陪著大家長大，這次防疫路上當然也要和我們結伴同行啦～現在馬上到「小三美日」官網、「康是美」搶一波！
連結>https://bit.ly/3dPP98K


六隻經典寶可夢現身！口罩也能變得超療癒！怎麼搭怎麼可愛，大家看了都羨慕啦～

#皮卡丘
「皮卡、皮卡！」小時候最喜歡的寶可夢絕對非皮卡丘莫屬啦～可愛到被十萬伏特電倒～這次它和寶貝球一起現身口罩上，開心歡樂的模樣讓心情也跟著好起來，亮麗的黃色活力滿滿，戴上去立刻變成人群中最搶眼的那一位了呀！

▲▼ 寶可夢,醫用口罩,限量,小三美日,皮卡丘, 親親JIUJIU。（圖／小三美日提供）


#小火龍
橘橘紅紅的身體和小小火焰尾巴，就是呆萌小火龍，看他在口罩上耍寶，高興時火焰搖呀搖的，即便是認真噴火對戰時的模樣也好療癒～

#百變怪
淺淺紫色的百變怪，一秒就激起大家的少女心了啦！擁有變身能力的百變怪在童年時期就是大家眼中的偶像，外觀偽裝成其他種寶可夢根本是個小可愛嘛～

▲▼ 寶可夢,醫用口罩,限量,小三美日,皮卡丘, 親親JIUJIU。（圖／小三美日提供）


#妙蛙種子
常常在大太陽下睡午覺的妙蛙種子，是個溫馴忠誠的寶可夢，總是讓人不知不覺也跟著活力滿滿！而且妙蛙種子的綠也太美了啦！搭配綠色耳帶很有質感、很清爽的莫蘭迪綠，讓人好想擁有呀～

#傑尼龜
圓嘟嘟的體型和水汪汪的大眼就是傑尼龜最迷人的特徵，淺淺的水藍色好適合夏天，一戴上感覺整個人都清爽了起來呢！

#夢幻
如果擔心無法駕馭上面幾款花色的女孩，非常推薦這款夢幻款，粉嫩色系微微點綴其中，完全撐得起時尚！你還記得夢幻最喜歡用粉紅泡泡防護罩，真的是療癒又可愛～
連結>https://bit.ly/3dPP98K

▲▼ 寶可夢,醫用口罩,限量,小三美日,皮卡丘, 親親JIUJIU。（圖／小三美日提供）

最近無時無刻戴著口罩認真防疫，不如就讓寶可夢口罩治癒一下你的心吧～必要時刻替自己在日常中尋找小確幸還是很重要的！每一款的耳帶顏色也都有跟寶可夢呼應到，細節滿滿不隨便，只要搭配同色系服裝就很有feel，甚至是跳色把它當作穿搭重點也很可以！隨便搭回頭率都超高呀！

▲▼ 寶可夢,醫用口罩,限量,小三美日,皮卡丘, 親親JIUJIU。（圖／小三美日提供）


除了這六隻寶可夢～大家敬請期待第二波寶可夢的角色：可達鴨、卡比獸、胖丁、大蔥鴨、耿鬼和伊布強勢來襲！

開賣時間是7/14（三）10:30，務必設鬧鐘搶一波呀！！快點一起來當寶可夢大師，把這些小萌寵通通收服起來吧～

▲▼ 寶可夢,醫用口罩,限量,小三美日,皮卡丘, 親親JIUJIU。（圖／小三美日提供）

馬上到「小三美日」官網包色買起來！
連結>https://bit.ly/3dPP98K

ET快訊
全球最大裸體城市！夫妻「上下無罩」爽逛超市　病毒沒在怕
睡覺臉癢癢的！女發現老鼠在「啃咬她眼球」　專家：30年來最嚴
快訊／新一批62.6萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
《肉蒲團》男星1戰15女爆紅　11年後長相全變！唏噓近況曝光
我能打到疫苗嗎？一張圖看「10類接種對象」　最新到貨情況曝
快訊／華航貨運站驚傳群聚！　緊急篩檢800多人
行政院宣布啟動油價緩漲機制　3區間緩漲方案公布

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】哆啦A夢醫用口罩來啦！親子款可愛到融化

媽咪手刀衝！崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣

這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

今日限定！東森購物網 「7.7 Lucky Day」　全站最高回饋9%

全聯推「愛心福利卡」紓困！贊助6個月採買費　上千門市可申請

肯德基首推韓團「WDZY」XL套餐包裝！摩斯祭出「大薯買1送1」

iPhone 12 Pro Max 128GB搶到現省2萬　限時狂降時段快記下

限時1天！超商人氣冰品只要1元　指定卡結帳加碼「咖啡買1送1」

幫送廟普渡還宅配到家！「超商X量販」打造平安祈福箱限量1萬箱　

連續7天巧克力1+1開吃！city'super國際巧克力日「抹茶系列」回歸

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

今日限定！東森購物網 「7.7 Lucky Day」　全站最高回饋9%

全聯推「愛心福利卡」紓困！贊助6個月採買費　上千門市可申請

肯德基首推韓團「WDZY」XL套餐包裝！摩斯祭出「大薯買1送1」

iPhone 12 Pro Max 128GB搶到現省2萬　限時狂降時段快記下

限時1天！超商人氣冰品只要1元　指定卡結帳加碼「咖啡買1送1」

幫送廟普渡還宅配到家！「超商X量販」打造平安祈福箱限量1萬箱　

連續7天巧克力1+1開吃！city'super國際巧克力日「抹茶系列」回歸

今夏最狂！不能去衝浪那就一起和街口支付Tea Surfing　居家防疫大確幸千家手搖88折

【廣編】麵包微烤3分鐘美味重現　宅在家熱熱吃揪安心

夜市「微解封」能去嗎？專家提醒「這4種人」別去：病毒不長眼

新款MacBook Air明年有望登場　爆料：搭配M2晶片、多顏色選擇

國產車太貴沒人買　網：少了TOYOTA總銷量會更難看

「股優於債」情勢不變！　兩銀行看好特別股、價值股表現

高雄物流倉庫鋁鎂合金大火　老闆父親「電焊操作不慎」釀災

議會直播網站跑出可疑簡體字　黃郁芬疑遭入侵：速請資訊局查清

被Dcard揭私生活「有不好行為」粉絲：很難想像！吳兆絃回擊134字

台航「臺毅輪」交船　今年5艘新船讓營收獲利大增

續亮黃燈！夜間用電負擔更大　2原因造成供電更吃緊

劉燁「麵條吻」發出吸吮聲　網驚嚇畫面：看不下去

房屋倒塌瞬間曝！差1秒活埋 他車一開出整棟崩落塵土狂噴

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

只有4天！36元爽喝超商大杯冰拿鐵

千家手搖88折給你居家防疫大確幸

超商限時1天「咖啡買6送6」

1元爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品

全聯福利卡紓困　上千門市可申請

有牛排堡！速食店連19天買1送1

肯德基首度推出韓女團WDZY包裝盒

居家防疫期間料理魂大爆發！

摩斯高麗菜1顆33元嗨翻！民眾實買心得曝光

「寶可夢」醫用口罩12款　第一波7/7全台限量開賣

超商芋頭季開跑了！必吃爆餡芋泥泡芙

全家霜淇淋、麥當勞蛋捲冰淇淋　1元限時搶

少年偵探團降臨超商！首間「柯南主題門市」

更多熱門

相關新聞

寶貝球行動電源無故自燃急召回

寶貝球行動電源無故自燃急召回

許多人從小立志就想要當個「寶可夢大師」，隨著2016年《Pokémon GO》遊戲上市後更是掀起全球寶可夢熱潮，許多周邊商品也不斷推出。其中「精靈球」就是最受到歡迎的項目，在17年時由原廠授權、配件廠商Anker推出的10000Amh「精靈球行動電源」也因此熱銷。但2日官網緊急發布召回令。

2533萬「傳奇電動跑車」限量30台

2533萬「傳奇電動跑車」限量30台

「皮卡丘軟糖」回歸！

「皮卡丘軟糖」回歸！

哆啦A夢、哆啦美出口罩好萌！

哆啦A夢、哆啦美出口罩好萌！

哆啦A夢醫用口罩　親子款可愛到融化

哆啦A夢醫用口罩　親子款可愛到融化

關鍵字：

寶可夢醫用口罩限量小三美日皮卡丘 親親JIUJIU

讀者迴響

熱門新聞

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

福原愛「徹底黑化」有隱情！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面