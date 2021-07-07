這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

▲寶可夢迷瘋狂尖叫！因為親親JIUJIU醫用口罩又推出超萌口罩來擄獲大家的心。

圖、文／小三美日

親親JIUJIU醫用口罩又推出超萌口罩來擄獲大家的心，讓寶可夢迷瘋狂尖叫！這幾款是童年卡通回憶，引爆大家的收藏慾！第一波全台限量開賣，六隻寶可夢皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子這些經典角色通通上場，讓人童心一秒大爆炸！從小就是它們陪著大家長大，這次防疫路上當然也要和我們結伴同行啦～現在馬上到「小三美日」官網、「康是美」搶一波！

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六隻經典寶可夢現身！口罩也能變得超療癒！怎麼搭怎麼可愛，大家看了都羨慕啦～

#皮卡丘

「皮卡、皮卡！」小時候最喜歡的寶可夢絕對非皮卡丘莫屬啦～可愛到被十萬伏特電倒～這次它和寶貝球一起現身口罩上，開心歡樂的模樣讓心情也跟著好起來，亮麗的黃色活力滿滿，戴上去立刻變成人群中最搶眼的那一位了呀！



#小火龍

橘橘紅紅的身體和小小火焰尾巴，就是呆萌小火龍，看他在口罩上耍寶，高興時火焰搖呀搖的，即便是認真噴火對戰時的模樣也好療癒～

#百變怪

淺淺紫色的百變怪，一秒就激起大家的少女心了啦！擁有變身能力的百變怪在童年時期就是大家眼中的偶像，外觀偽裝成其他種寶可夢根本是個小可愛嘛～



#妙蛙種子

常常在大太陽下睡午覺的妙蛙種子，是個溫馴忠誠的寶可夢，總是讓人不知不覺也跟著活力滿滿！而且妙蛙種子的綠也太美了啦！搭配綠色耳帶很有質感、很清爽的莫蘭迪綠，讓人好想擁有呀～

#傑尼龜

圓嘟嘟的體型和水汪汪的大眼就是傑尼龜最迷人的特徵，淺淺的水藍色好適合夏天，一戴上感覺整個人都清爽了起來呢！

#夢幻

如果擔心無法駕馭上面幾款花色的女孩，非常推薦這款夢幻款，粉嫩色系微微點綴其中，完全撐得起時尚！你還記得夢幻最喜歡用粉紅泡泡防護罩，真的是療癒又可愛～

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最近無時無刻戴著口罩認真防疫，不如就讓寶可夢口罩治癒一下你的心吧～必要時刻替自己在日常中尋找小確幸還是很重要的！每一款的耳帶顏色也都有跟寶可夢呼應到，細節滿滿不隨便，只要搭配同色系服裝就很有feel，甚至是跳色把它當作穿搭重點也很可以！隨便搭回頭率都超高呀！



除了這六隻寶可夢～大家敬請期待第二波寶可夢的角色：可達鴨、卡比獸、胖丁、大蔥鴨、耿鬼和伊布強勢來襲！

開賣時間是7/14（三）10:30，務必設鬧鐘搶一波呀！！快點一起來當寶可夢大師，把這些小萌寵通通收服起來吧～

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