豬哥調查官！　假出公差騙出遊「淫4女下屬」

▲調查官小柔（前右）被張宸豪（前左）藉故帶離單位，2人獨處一整天，讓她感到不安。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

調查局再傳性騷醜聞！航業調查處基隆調查站港關組長張宸豪，遭4名女下屬指控，他時常言語輕挑，讓她們感到很不舒服。張甚至假藉出公差去「送筆錄」為由，要求女下屬單獨陪同，結果行程卻如同約會，她們決定集體告發。

調查局收到4名女調查官告發後，立即展開內部調查。4名女調查官指控共通點之一，是指張時常對她們的穿著打扮「發表高見」，要她們穿套裝、聚餐時穿漂亮一點，還說要出錢治裝，要女下屬穿套裝窄裙，露出腿部等，讓她們感到很不自在，但礙於張宸豪的上司身份，她們都隱忍不敢聲張。

▲數名女調查官忍無可忍，集體向調查局督察室告發張宸豪利用職務之便性騷擾。（示意圖，圖非當事人）

沒想到張宸豪卻越來越誇張，2018年間甚至假借出公差為由，拐騙其中一名女下屬和他單獨在新竹、基隆、台北之間「一日遊」，該名女下屬因很害怕，告訴其他同事，這才發現原來受害者不只她一人，4女調查官決定集體告發。

調查局調查後，將張宸豪拔官並記4次申誡處分，原本外界不知他行徑惡劣，卻因他想翻案未果，意外讓自己的離譜行徑曝光。

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