床上跨坐女同事！基隆男「伸手下探摸」　她崩潰抖喊：不要

▲阿傑被依法判7月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123RF）

記者林昱萱／基隆報導

一名男子阿傑（化名）與女子「花花」（化名）為前同事，但他卻在未取得對方同意的情況下，在對方的租屋處伸出狼爪。誇張的行徑讓花花又氣又委屈，於是向警方報案。對此，基隆地院審理後，依法判阿傑7月徒刑。

判決指出，阿傑日前因故前往花花的租屋處，接著竟心生歹念，未經過對方同意，就在床上基於強制猥褻之接續犯意，將手伸進對方的內衣裡，不斷搓揉對方胸部，甚至還把手伸進花花的短褲之中，隔著內褲撫摸其臀部、下體。更誇張的是，阿傑在做完上開行徑後，依舊不顧花花掙扎、高喊不要，仍舊將整個身體跨坐壓在對方身上，繼續進行猥褻行為。

阿傑被捕後，於法院審理時坦承全部犯行，且與被害人花花、證人之證詞相符，且又有兩人的對話紀錄截圖等足以佐證，因此阿傑的犯嫌勘以認定。對此，法官認為，阿傑僅因自身生理出動，就違反對方意願進行猥褻行為，此舉顯然欠缺尊重女性自主決定權之意識，雖然其犯後坦承犯行，卻未與對方達成和解，造成對方身心狀況不穩的影響。法官審酌，阿傑並無前科，在考量其庭經濟狀況、智識程度等一切情狀之後，依犯強制猥褻罪，判處他7月徒刑。