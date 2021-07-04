　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

女大生經期不順！就醫嚇傻…竟有「雙子宮陰道」　18年都沒發現

20歲女學生經期不順！就醫檢查嚇傻…竟有「雙子宮陰道」　18年沒發現

▲女學生珮琪擁有雙子宮和雙陰道。（圖／翻攝自Paige DeAngelo IG，下同）

圖文／CTWANT

超罕見！美國賓夕法尼亞州一名20歲女學生珮琪（Paige DeAngelo），多年來飽受月經週期不規律所苦，直到她去看婦產科，才得知自己有2個子宮和2個陰道，那是一種先天性異常的疾病。

根據《太陽報》報導，珮琪在抖音（TikTok）上公開病情，透露自己的經期不規律，有時一個月一次，有時一個月2次，直到她18歲去看婦產科，才被診斷出有雙子宮，2個生殖系統是完整的，並有可能同時在2個子宮內懷孕，但也會導致健康併發症。

20歲女學生經期不順！就醫檢查嚇傻…竟有「雙子宮陰道」　18年沒發現

珮琪表示，解剖結構沒有異常，「人們以為是2個獨立的陰道，但事實並非如此，這就是我18年來沒發現的原因」，她解釋大小只有正常的一半，但功能正常，只是會有更高的早產或流產風險，醫生就告知，如果想生孩子，可能需要透過代理孕母。

珮琪坦言，聽到醫生的說法十分難過，「真是令人心碎，我多希望未來擁有一個家庭」，不過她仍保持樂觀，並在臉書創立一個社團，與其他患有相同病症的女子，其中很多人流產5次才順利生下孩子，這讓她有了前進的動力，因此創立了抖音頻道，向大家解答相關疑問，目前已有超過30萬名粉絲追隨。

延伸閱讀
男友剛喊赴陸發展！女星宣布恢單：謝謝每個生命中出現的人　經紀公司證實了
馬來西亞「無限期封鎖」李心潔崩潰哭了　居家1整年顧2孩累炸！閉關1天恢復
忍淚臉貼眉心「最後一吻」道別　陳珮騏送別二女兒惹哭萬人

ET快訊
林可彤曝生產影片哭超慘！淒厲狂吼　3歲兒在旁看傻
男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒！　深夜掛急診：感覺快死掉
小心爛臉！研究：「5類食物」別吃
快訊／「台北被說不疫調」　柯文哲晚間再說話了！
寂寞熟女找小鮮肉「弄到我懷孕為止」　價格曝光網嗨了
婆婆過世引魂擲不出聖筊　許聖梅被指「拿走所有遺產」！親自回應
父女愛吃生魚片、田雞　「寄生蟲恐怖鑽腦」照片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

20歲女大生經期不順…就醫「嚇傻」　18年都沒發現！

連42年端午來！「帝爺公蛇」巡天受宮　留「180cm龍衣」神奇功效曝

重金爽穿高級禮服「超小氣婚禮」　賓客傻眼：吃不飽還要自己洗碗

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

20歲女大生經期不順…就醫「嚇傻」　18年都沒發現！

連42年端午來！「帝爺公蛇」巡天受宮　留「180cm龍衣」神奇功效曝

重金爽穿高級禮服「超小氣婚禮」　賓客傻眼：吃不飽還要自己洗碗

才跳神曲致敬…鳳梨「要跟林志穎見面了」！　爽PO對話：小確幸

快訊／84歲教宗方濟各「住院動手術」　2013年就任後首次

屏東姊弟壓歲錢慘成「白蟻食物」！超暖議員4小時親手拼回

快訊／聲押獲准！舊愛有新歡狠砍4刀　高雄男斷情敵左臂動脈慘死

外圍環流帶水來！氣象局發布熱帶低壓特報　花東、恆春防大雨

奧運日本隊確定遞補人選　火腿新秀伊藤大海上榜

20歲女大生經期不順…就醫「嚇傻」　18年都沒發現！

清水健被問「技巧最棒的女優」！　點名她獨創神技：打開任督二脈

林可彤曝生產影片哭超慘！淒厲狂吼「好痛」　3歲兒全程在旁看傻了

杜卡迪「霸氣惡魔重機」推新年式！黃黑配色上路超吸睛

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

新奇熱門新聞

連42年端午節到訪！「帝爺公蛇」再巡天受宮

超小氣婚禮　賓客吃不飽還自己洗碗

女大生經期不順！就醫檢查嚇傻

蝦子退冰頭部全黑　網：這樣正常

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

他醫院驚醒竟是2027　恐怖街景曝

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

神秘「死亡公路」！半年逾50人消失

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

他翻到52年前女童預言信　一看急找作者

愛女搭機太緊張　老爸遭疑「人口販賣」被逮

寶寶對母開口首句話竟是「救我」！

日作家畫預知夢　12.5個夢境真實發生

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

左左右右要升國二了！近況照曝光

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

今增37例本土　另增2例死亡

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

《性／生活》男星尺寸太驚人

許聖梅悲慟「3大姑不來送終」！婆婆拔管含恨落淚

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面