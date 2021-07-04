20歲女大生經期不順…就醫「嚇傻」　18年都沒發現！

▲女學生珮琪擁有雙子宮和雙陰道。（圖／翻攝自Paige DeAngelo IG，下同）



圖文／CTWANT

超罕見！美國賓夕法尼亞州一名20歲女學生珮琪（Paige DeAngelo），多年來飽受月經週期不規律所苦，直到她去看婦產科，才得知自己有2個子宮和2個陰道，那是一種先天性異常的疾病。

根據《太陽報》報導，珮琪在抖音（TikTok）上公開病情，透露自己的經期不規律，有時一個月一次，有時一個月2次，直到她18歲去看婦產科，才被診斷出有雙子宮，2個生殖系統是完整的，並有可能同時在2個子宮內懷孕，但也會導致健康併發症。

珮琪表示，解剖結構沒有異常，「人們以為是2個獨立的陰道，但事實並非如此，這就是我18年來沒發現的原因」，她解釋大小只有正常的一半，但功能正常，只是會有更高的早產或流產風險，醫生就告知，如果想生孩子，可能需要透過代理孕母。

珮琪坦言，聽到醫生的說法十分難過，「真是令人心碎，我多希望未來擁有一個家庭」，不過她仍保持樂觀，並在臉書創立一個社團，與其他患有相同病症的女子，其中很多人流產5次才順利生下孩子，這讓她有了前進的動力，因此創立了抖音頻道，向大家解答相關疑問，目前已有超過30萬名粉絲追隨。

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