28歲男被「蓋布袋」砍殺倒溪畔　警搜索現場發現驚人可疑線索

▲台南市警二分局發現吳姓男子，停放於河堤上之機車均完好無受損，安全帽也妥置放於右側後照鏡上，現場亦無明顯打鬥衝突跡象，將進一步釐清案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區民權路鹽水溪河堤畔，1日晚間傳出一名28歲吳姓男子頭部受傷倒在路邊求救，一名外籍男子運動行經該處發現，報請救護車將吳男送往成大醫院急救，無生命危險，市警二分局初步調查本案有諸多疑點，目前正釐清調查中。

據了解，該名28歲吳姓男子於1日晚上7時26分許，被人發現頭部受傷倒在中西區民權路鹽水溪畔求救，當時1名運動行經該處的外籍男子發現，立即把吳男帶往安平區安北路與古堡街1家便利超商休息，並報警查處，台南市警四分局警方據報前往查處，並請救護車將吳男送成大醫院救治。由於案發地點係市警二分局轄區，該案即由四分局轉由二分局查處。

據警方初步了解，吳男稱1日晚上騎乘機車至鹽水溪河堤道路停放，遭不詳人士蓋布袋並以利器攻擊他的頭部。惟二分局偵查隊及鑑識人員，徹夜於河堤道路來回勘查搜尋，均無發現遺留任何可疑跡證。且停放於河堤上之吳男機車均完好無受損，安全帽也妥置放於右側後照鏡上，亦無明顯打鬥衝突跡象。

警方查訪發現，吳男頭部傷口係擦傷，並未傷及骨頭，亦無顱內出血及腦震盪情形，身上亦無其他明顯外傷，且警方詢問案情，發現吳男回應頗為奇怪，答詢對話語無倫次，且答非所問。

本案案情雖有諸多疑點，惟因吳男尚在住院治療，警方將待傷勢穩定後，再依據現場蒐證跡證，進一步釐清案情疑點，並調閱週遭監視器，以釐清還原真相。

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