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realme Watch 2 Pro開箱動手玩：2500元以下高CP值智慧表

▲ realme Watch 2 Pro 開箱動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

談到智慧表，第一個會想到的可能是售價萬元Apple Watch、三星Galaxy Watch，談到入門穿戴，可能會想到售價千元的小米手環。才剛出新手村的 realme，現在要來挑戰第二次的越級打怪，全新的realme Watch 2 Pro，售價 2499元，功能全方位，還擁有血氧偵測功能，記者進行開箱體驗，分享給大家。

＊開箱：

realme Watch 2 Pro 原廠盒裝使用長型外盒，盒裝外面有產品外觀與說明文字，產品內裝提供說明書，手表、2.5W 磁吸式充電線。

▲原廠盒裝隨附realme Watch 2 Pro主機、表帶、2.5W充電線。（圖／記者洪聖壹攝）

順帶一提，原廠盒裝就隨附 22mm表帶，表扣附近有個“DARE TO LEAP”印刷字樣，代表的 realme「敢越級」的品牌調性。

▲表扣附近有個“DARE TO LEAP”印刷字樣。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

realme Watch 2 Pro 官方數據 realme watch 2 Pro 為 255.2ｘ38.9ｘ12.65mm，重 40g，記者實測連同表帶約在 41 克左右。不過外型激似 Apple Watch，配備 1.75 吋方型螢幕，不過邊框略厚，解析度為 385 x 320pixels，可以自由調整 20、40、60、80、100 等五段級距的亮度，最高亮度為 600nits。

▲外型致敬Apple Watch。（圖／記者洪聖壹攝）

▲實測重量約41克。（圖／記者洪聖壹攝）

realme Watch 2 Pro 手表右側設有一顆獨立按鍵，主要提供「返回上一頁」的功能，長按可以進行關機或者重新啟動，必須要說明的是這款手表預設 3秒關閉螢幕待機，想要喚醒的話可以抬手喚醒，或者點兩下喚醒。

▲realme Watch 2 Pro 手表右側設有一顆獨立按鍵，主要提供「返回上一頁」的功能。（圖／記者洪聖壹攝）

表身背後提供光學感測器來偵測心率，預設是每隔 5分鐘偵測一次，24小時隨時偵測，另外還有一組專為進行血氧偵測功能的感應器則是在有需要的時候才會被啟動來偵測，官方有特別提醒，這些數據只能當作參考，不能當作醫療憑據使用，兩個金屬接點作為磁吸式充電使用。

▲表身背後提供兩組不同的光學偵測模組用來偵測心率跟血氧值。（圖／記者洪聖壹攝）

▲心率偵測為 24 小時偵測，預設是每隔 5 分鐘測試一次。（圖／記者洪聖壹攝）

▲血氧值開啟App才會進行測試，測試過程手不要移動。（圖／記者洪聖壹攝）

realme Watch 2 系列支援 IP68 防塵防水功能，但是不具備軍規 5ATM 防水，機身也沒有設立排水機制，長時間下水使用要多加小心。

＊機身操作

想要操作這款 realme Watch 2 Pro 幾乎都要靠手勢觸控，由下往上滑，就可以快速叫出 Apps，可以快速查看天氣、進行血氧濃度偵測、啟用運動模式、聽音樂、遙控相機等等。由右往左滑就可以看到一天的運動數據。

 

由上往下拉可以看到歷史通知，這些通知預設來自 eamil、訊息等資訊。至於由左向右滑，則是一些預設的快速功能設定，好比說省電模式、手電筒、亮度調整、勿擾模式等等。

 

＊realme Link 與特色功能：

realme Watch 2 Pro 的所有深入操作都透過手機安裝的《realme Link》app來連動，這次《realme Link》app提供 Android 6.0、iOS 11的用戶安裝使用，換句話說，不管你拿的是哪個品牌的手機，只要系統符合資格，就可以配對這款手錶。

在表面的部分，realme 原廠提供超過 100 款表面，並且隨著系統版本更新持續增加當中，這一點設計上相當豐富。

▲realme Watch 2 Pro 提供超過 100 個桌布可以更換，必須要進入 App 裡面設定。（圖／記者洪聖壹攝）

除了表面之外，在 realme Link 當中可以一目了然地看完所有運多數據，這包括睡眠、心率、血氧、運動等數據，其中在心率方面，是 24 小時推送監控，預設是每隔 5 分鐘偵測一次心率狀況，如此一來從手機裡面看到很完整的個人一天的心率曲線。

▲realme Watch 2 Pro 提供超過90種運動，所有數據都會被同步到手機裡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

由於 realme Watch 2 Pro 本身具備 GPS＋GLONASS雙星定位功能，因此在進行跑步、健走、登山，甚至是騎自行車等相關活動當中，可以得到很有效的偵測數據，記者實測，即便平常沒有在運動的人，它的每日步數偵測也還算準確。

▲由於採用雙星定位，實測步行步數還算精準。（圖／記者洪聖壹攝）

realme Watch 2 Pro 跟手機 App 連動的部分功能就比較陽春一點，基本上音樂介面設計只有相當簡單的開啟、暫停、下一首等功能，並不能查看音樂資料或者進行社群分享。另外拍照 app 則是必須在手機端開啟照相功能，否則目前版本按下去只能調整音量，這個設定非常奇怪，在實測過程中，記者已經把相關問題回饋給原廠，希望能夠獲得解答。


▲遙控拍照功能必須要開啟手機拍照才能以藍牙形式遙控。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：

誠如開頭所介紹，目前高階智慧表幾乎已經被一線大廠佔據，realme 選擇的是跟 redme 相同的高CP值路線，產品外觀看起來像高階的手表，移除一些可能用戶比較少用到的功能，好比說是聲控、錄音，保留像是尋找手機、播放音樂、藍牙配對連接等功能，提供給入門用戶。比較需要高成本的配置，像是LTE、U1晶片、軍規防水等，在這次的產品看不見，但並不代表未來的產品看不到。

大致來說，如果習慣旗艦產品的人，接觸這款 realme Watch 2 Pro，可能會有點使用上的落差，但是對於從來沒使用過智慧表的人來說，這款產品提供 14 天續航力（官方數據）、心率偵測、血氧偵測、接收簡訊等功能，然後以售價台幣不到 2.5 萬元切入市場、越級對上的是那些市價在 5000 元左右的智慧型穿戴品牌，從這角度來看，確實相當有競爭力。

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