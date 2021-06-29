陳昭榮遭爆「惡意裁員、不給加班費」　員工控慣老闆拗很大

▲陳昭榮透過直播販售海鮮等商品，號稱台灣一半的鯖魚都是他賣的。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本土劇一哥、藝人陳昭榮淡出螢光幕後，開公司轉戰電商平台，創下年營業額破億元的佳績，事業有成。但本刊最近接獲爆料，指他其實是慣老闆，不僅對員工十分苛刻、不給加班費、要員工利用下班時間處理公事，甚至罵員工是豬。此外，陳還在疫情期間惡意裁員、拖欠資遣費，受害員工向台北市政府勞動局申訴，卻因疫情暫停受理，讓他們求助無門。

知情人士A先生告訴本刊，去年底陳昭榮為了「嗨吧」成立開發部門，由楊姓總監負責，陸續找來3名員工加入團隊，今年5月疫情爆發後，員工在楊的指示下，向陳提議分流上班，不料卻惹惱陳，3名員工均慘遭無預警裁員。

A先生表示：「今年5月27日，部門最菜的K員工率先遭到開鍘，他被叫進會議室，在裡面等他的是楊姓總監與人資主管。楊開口就說因人事縮編，請他離職，這讓5月10日才剛到職的K相當不解，反問公司是否因疫情影響收入減少，才被炒魷魚？但楊未說明，只告訴K做到後天就可打包走人。」

至於該部門其他二名員工，則是在5月31日被以同樣手法逼退，要求簽下離職申請書，一名員工抗議，主管則以營業額沒達標，代表部門沒有成效為由，認為他們不適任，要求當天就打包走人。其中一名員工事後找上台北市勞動局申訴，但因疫情，勞動局暫停受理申訴業務，讓員工求助無門。

本刊調查，爆發惡意裁員爭議的公司，是陳昭榮2005年時，與師妹葉全真共同創立的翰成數位科技，之前雖曾慘賠三千多萬元，2017年轉戰電商後創下佳績，好不容易苦盡甘來，葉卻在2020年退出經營，由陳獨撐。

該公司的員工約有40名，不少人都是衝著陳昭榮的名聲上門求職，他們認為老闆是名人、形象佳，工作應該會有保障，但到職後才發現，在陳底下做事，竟得十八般武藝樣樣精通。

另一名知情人士B小姐指出，員工們幾乎都身兼數職，還得當網路小編，處理臉書廣告業務，就連客服人員也被要求寫文案、想腳本，還要拍影片，每天半夜12點還得輪班處理公務。「加班不給薪就算了，連休息時間都被迫拿來開會，還要員工用下班時間處理公事，礙於疫情，工作難找，大家敢怒不敢言。」

A先生透露，陳昭榮的公司之所以會出現這些離譜的狀況，全因陳2年前開始籌備短影音APP「嗨吧」，該APP系統龐大複雜，陳卻只想靠幾個工程師開發，為滿足陳的要求，這些薪水不高的工程師只好自行進修或互通有無，雖然陳今年初放話預定在6月上線，但員工其實都不看好，加上金主不斷催促，資金運用也被放大檢視，為節省成本，這些欺負員工的戲碼才會不斷上演。

針對相關爆料，陳昭榮強調都是惡意抹黑，與事實不符。陳的經紀人也澄清表示，公司並無惡意裁員，透露B小姐提到的前一波裁員是烏龍指控，也從未拖欠資遣費，完全符合勞動法規，員工身兼數職是職場常態，應該是爆料人對工作的認知有落差，才會造成誤會。此外，短影音APP預計7月上線，並無金主施壓才需裁員節省開支的問題。



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