快訊／「41萬劑莫德納」明抵台！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣正積極施打新冠肺炎疫苗，昨日又傳出41萬劑莫德納將在明天抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中雖表示抵台時間可能有差異，但也直接證實此事。另外，台灣近期被印度Delta變種病毒入侵，目前相關單位正積極疫調採檢中。陳時中也將持續在今下午2點召開記者會說明疫情最新情況。

據了解，第三批的41萬劑疫苗預計在週三下午5點送抵桃園機場，此次再度由華航貨機CI5556貨機運載，從盧森堡起飛送抵台灣。陳時中昨日在記者會表示，的確會在這一天進來，但目前報導提到的班次與時間都有誤差在，會再與國人報告。

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而印度Delta病毒目前在屏東累計12例，指揮中心27日公布新增一例枋寮個案，為案14734，6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，縣府已要求枋寮醫院28日暫停急診、門診一天，全面消毒。陳時中表示，該個案檢體已送達昆陽實驗室，2天後會完成基因定序，也可釐清與枋山群聚的關聯性。

台灣自2020年起累計635例COVID-19死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、臺北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心統計，截至目前累計1,282,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,265,704例排除），其中14,694例確診，分別為1,170例境外移入，13,471例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。