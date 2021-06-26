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快訊／嘉義透天厝疑遭縱火　「4人受困火場」消防員急速救援

▲▼晚間最新消息 。

▲嘉義縣大林鎮一處社區透天厝26日晚間發生火警。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣大林鎮一處社區26日晚間疑似發生人為縱火事件，一棟3層樓透天厝陷入火海，並且有4人受困屋內。

消防局26日晚間8時58分接獲通報，馬上出動人車前往救援，抵達現場後發現，3層樓透天厝已經陷入火海、濃煙密佈，加上有民眾受困於2、3樓，他們只能搶時間進入火場救援。

現場消防人員表示，大約9時9分救出第一人，9時18分把4人全數救出，火勢也於不久後成功控制，詳細起火原因則待後續釐清。

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