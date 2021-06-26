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高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」　基層淚喊：撐住啊！

▲高雄市岡山螺絲工廠25日晚間發生火警 。（圖／高雄市消防局提供）

▲高雄市岡山螺絲工廠25日晚間發生火警 。（圖／高雄市消防局提供）

記者陳雕文／高雄報導

高雄市岡山區一處螺絲工廠25日晚間8點多，其廢棄油槽疑似被火星點燃，火勢一發不可收拾，共三個分隊趕抵現場救災，其中一名消防員不慎踩空摔進2米高的廢油池，左手骨折、四肢40%嚴重燒燙傷皮肉分離，醫師評估需住院2到3星期以上，基層難過流淚說，「撐住啊」！

▲▼皮肉分離。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲消防隊員遭熱油燙傷且手部骨折，被緊急送醫救治。（圖／記者陳雕文翻攝）

這名盧姓消防員今年37歲，從特考班畢業之後，分發回到高雄，目前已經在岡山分隊服務有6年的時間。就在25日晚間8點多，岡山一間大型螺絲工廠因為工人進行焊接時，火花掉進廢棄油池當中造成火警，盧姓消防員在滅火過程當中，不慎跌落廢油池。

盧員很快就被救起，但油泥已灌入消防裝備，手腳40%的2度及3度燒燙傷，被送到國軍左營醫院燒燙傷中心醫治，醫師評估需住院2到3周以上。據了解，盧員目前先輸液、補充電解質、預防性給抗生素，觀察3天確定傷口深度後再行清創或植皮；其肱骨骨折，需觀察1天，待狀況較穩定後再開刀，若手術順利，恢復期需3到5個月以上。

據悉，過去也曾有消防員因為打火遭遇「皮肉分離」的慘劇，上半身遭熱氣嚴重燙傷，排汗系統受損，從此必須穿著壓力衣並在冷氣房擔任內勤，因此基層隊員得知盧員傷勢，紛紛祈禱並喊，「一定要撐住啊！」

▼過去曾有消防員打火時遭熱氣嚴重燙傷。痛苦扶著牆，手一離開留下血印，因身體皮肉已分離。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼皮肉分離。（圖／記者陳雕文翻攝）

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